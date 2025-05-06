面對川普高關稅 美泰兒選擇全球生產布局、不遷回美國

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 23:40

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美國總統川普大動作對中國進口商品課徵 145% 關稅，目的是促使製造業回流美國。但對玩具業來說，這樣的政策效果恐怕有限。

美國玩具大廠美泰兒 (Mattel)(MAT-US) 執行長克瑞茲 (Ynon Kreiz) 周二 (6 日) 在接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時表示：「我們不認為會把製造業帶回美國。」

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他指出，雖然產品生產在全球多地進行，但「玩具的創造核心仍然在美國，包括設計、開發、工程與品牌管理等，都在美國完成；選擇海外生產則是為了能夠在品質與價格之間取得平衡，提供消費者可負擔的產品。」

美泰兒已進行全球生產基地的多元化超過十年，目前對中國的依賴已大幅降低。克瑞茲表示，到今年底，來自中國的產品將少於整體的 40%，兩年內預計沒有任何一個國家在供應占比上會超過 25%。

但在川普對中國的貿易戰全面開打後，企業仍無法完全避免成本上升。美泰兒表示，公司正採取對應措施，彌補關稅成本，包括在美國市場上調部分產品售價。根據 Roth 分析師 Eric Handler 的估算，美泰兒仍將努力讓 40% 至 50% 的產品售價維持在 20 美元以下，以維持價格親民策略。

克瑞茲強調：「我們的目標是持續提供高品質的產品，在價格與價值之間取得最佳平衡，服務消費者。」