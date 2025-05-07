〈美股盤後〉Fed決定前市場緊繃 美中貿易缺乏進展 道瓊摔近400點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-07 05:13

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聯準會利率決議公布前夕，華爾街轉向避險操作，而美國總統川普有關關稅的發言未能打消市場疑慮，美股主指週二 (6 日) 全摔，道瓊收黑近 400 點，債券價格攀升。

美國正努力簽署多項雙邊貿易協議。美國總統川普表示，中國有意與美國談判，以結束當前的貿易戰，但他並未表現出解決衝突的迫切性，只表示美中雙方會在「適當時機」會面。

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川普在即將前往中東之前表示，他將有「空前重大」的消息，一度讓市場對貿易談判出現重大進展抱有希望，股市因此短暫收復部分失地。然而，川普後來補充說，這項重大宣布「不一定」與貿易 (協議) 有關，市場樂觀情緒迅速消退。

據報導，美國和英國已接近達成協議，美國財政部長班森特表示，一些貿易協議最快可能在本週宣布。

川普在白宮會見了加拿大總理卡尼 (Mark Carney)，卡尼在川普面前表示，加拿大是非賣品。

聯準會利率決定週三即將出爐，儘管預計央行將維持利率不變，但華爾街將密切關注主席鮑爾對經濟狀況的評論。焦點在於聯準會對川普貿易攻勢影響的評估，該影響尚未完全體現在經濟數據中。

美股週二 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 389.83 點，或 0.95%，收 40,829 點。

那斯達克指數下跌 154.58 點，或 0.87%，收 17,689.66 點。

S&P 500 指數下跌 43.47 點，或 0.77%，收 5,606.91 點。

費城半導體指數下跌 44.98 點，或 1.03%，收 4,311.20 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 72.64 點，或 0.57%，收 12,672.70 點。

標普 11 大板塊普遍收黑，醫療保健板塊重挫，相較之下，公用事業逆勢收紅，能源類股也小幅上揚。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.00%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.60%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.72%。

台股 ADR 幾乎全墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.34%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.77%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.77%。

企業新聞

企業財報持續公布，美超微 (SMCI-US) 週二升超 2% 報每股 32.94 美元，但盤後交易時段，美超微公布第三財季營收不及預期，並下調了全年預期，導致該股盤後跳水超 5%。

AMD (AMD-US) 週二盤後公布的第一財季獲利優於預期，並對本季營收給出了強勁的指引，該股盤後微升 0.2%，正常交易時段，該股收跌 1.96% 報每股 98.62 美元。

儘管福特 (F-US) 因關稅不確定性下修全年財測，其股價仍彈升逾 2% 報每股 10.44 美元。

專注於人工智慧的資料分析公司 Palantir (PLTR-US) 雖上調全年營收預期，但因財報未達市場高度期待，該股狂瀉約 12% 至每股 108.86 美元。

玩具大廠美泰兒 (MAT-US) 儘管因關稅不確定性暫停 2025 全年財測，但其財報表現優於預期，股價上漲超過 2%。

美國聯合能源公司 (Constellation Energy) (CEG-US) 飆升 10.29% 報每股 273.82 美元。美國聯合能源公司因財報亮眼大漲，報告顯示受惠於 AI 設施持續強勁的用電需求，營收顯著提升。

另外，莫德納 (MRNA-US) 與 Vertex 製藥 (VRTX-US) 因暫停一項囊性纖維化臨床試驗，股價雙雙重挫超 10%，同時，隨著美國食品藥物管理局 (FDA) 任命新任疫苗主管，多家製藥公司股價也同步下跌。

英特爾 (INTC-US) 走低 1.63% 報每股 19.94 美元。英特爾股東通過一項增加股份儲備的提案，這一舉措是吸引和留住新員工以及為新任 CEO 陳立武 (Lip-Bu Tan) 提供薪酬的策略的一部分。

特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌逾 1%，主因是該公司 4 月在德國的銷量大幅下滑，而英國新車銷售年減達 62%，跌至兩年多以來新低。

經濟數據

美國 3 月貿易收支報 - 1,405 億美元，預期 - 1,368 億美元，前值 - 1,232 億美元

華爾街分析

Pepperstone 策略師 Michael Brown 表示：「 在持續的貿易不確定性和尚未充分消化的巨大經濟下行風險的影響下，自滿的股市上行空間正在減弱。我仍然支持買入黃金，並建議美元反彈時賣出。」

Verdence 資本顧問公司投資總監 Megan Horneman 稱，從供應鏈的角度來看，未來可能出現短期干擾與經濟成長放緩，甚至不排除輕度衰退的可能性。她指出，這種情況可能推升通膨壓力，讓聯準會在利率政策上面臨進退兩難的局面。