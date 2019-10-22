美中貿易戰持續僵持 中國就業成不定時炸彈？

鉅亨網編輯江泰傑 2019年10月22號13點23分

美中貿易協商邊戰邊談，美國頻頻對中國科技業施壓，將中國重要科技企業放入「實體清單」內，而針對美國的進逼，中國人大學者評估，美中的貿易衝突可能為中國勞動就業市場帶來壓力。

中國國家發展與戰略研究院發布報告指出，中國經濟整體雖穩定，但下滑壓力仍在，且值得關注的是，總體經濟下滑期間出現諸多結構分化跡象，這其中包含部份地區和產業就業風險擴大。

未來一段時間，美中貿易摩擦可能會演變為衝擊中國就業的一個風險來源。

即使目前美中經貿關係暫時有緩和跡象，但中國危機沒有解除，美國政府加徵關稅只是延後，並沒取消。同時，已實施的加徵關稅對中國就業的影響還沒有完全顯現。以現在數據推算，加徵關稅的幅度如果達到 21% 至 24% 的範圍，對就業的負面衝擊將會快速顯現。

此外，如果關稅進一步提高，一般設備製造業、電氣機械和器材製造業、橡膠和塑料製品及金屬製品等產業可能會出現較大規模的失業，廣東、浙江、江蘇和山東等對美國出口產業較為集中的省份可能會面臨較大的失業壓力。

(圖片: AFP)

週二 (22 日) 中國工信部亦再次針對貿易情勢表示，敦促美國尊重事實，尊重雙方業界希望加強合作的意願、尊重多邊貿易規則，審慎行事。

中國外交部副部長樂玉成也談到，美中貿易摩擦讓世界憂心忡忡，市場已給出答案希望美中停止貿易戰，坐下來好好談。只要美中談判有任何好消息，股市立即走揚，反之則下挫。

樂玉成進一步表示，中國不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思維。

不過，美國對於中國的施壓，也讓中國產業開放正加速進行。中國工信部新聞發言人黃利斌今指出，中國將擴大開放，中國不關起門來搞建設，不一味強調自主可控，不與國際產業發展脫鈎。

中國將進一步對外開放電信、互聯網、汽車等領域，持續提升知識產權保護水準，營造良好的經商環境。