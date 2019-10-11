美中貿易協商期間 陸證監會宣布：提前1年取消外資持股比限制

週五 (11 日) 中國證監會宣布，自 2020 年 1 月 1 日起取消中國境內期貨公司外資股比限制，提前取消該限制一年。

中國證監會確定自 2020 年 1 月 1 日起，取消期貨公司外資股比限制，有關主體可根據《期貨交易管理條例》、《期貨公司監督管理辦法》、《外商投資期貨公司管理辦法》等相關規定向中國證監會提出申請，​​符合條件的境外投資者持有期貨公司股權比例，可提升至 100%。

而按照此前中國證監會之《外商投資期貨公司管理辦法》的既定時程，中國證監會原計劃於 2021 年才會取消中國境內期貨公司外資股比限制至 100%，目前來看，中國開放的時點是提前了一年。

市場解讀，由於美、中正於週四 (10 日)、週五 (11 日) 展開第 13 輪美中貿易協商，而進一步擴大中國金融市場、增加購買美國農產品，是目前中國最可能提出來，促使美國暫停於下週二 (15 日) 啟動新一輪加稅的可能條件。

受美中貿易協商氛圍轉好的帶動，離岸人民幣兌美元匯價正連續 3 個交易日呈現升值，截至週五 (11 日) 台北時間 18 時許，離岸人民幣兌美元升破了 7.10 整數大關，暫報 1 美元兌 7.09 人民幣。