〈財報〉福特中國市場需求低迷 調降財測 盤後跌逾3%

週三 (23 日) 美國汽車大廠福特 (F-US) 公布第 3 季財報，淨利與盈餘優於市場預期，同時，公司給出的展望更不見起色，下調年度盈餘。

週三福特以每股 9.21 美元坐收，盤後公布財報之後，股價大跌逾 3%，落在 8.97 美元。

福特股價盤後下跌逾 3%(圖片: Google)

福特第 3 季財報關鍵數據：

每股盈餘報 34 美分，優於分析師預期之 26 美分，年增率上漲 0.05%。

營收報 370 億美元，年增率下滑 2%。

汽車業務營收報 339.3 億美元，低於分析師預期之 339.8 億美元

調整後稅前息前利潤 (EBIT) 報 18 億美元

未經調整淨利報 4.25 億美元，年增率下滑 57%。

福特第三季整體銷售下滑 8%，主要在歐洲下滑 15%，中國下滑 12% 和北美地區的銷售下滑了 1%，福特在美國市佔率也由去年的 6.7% 萎縮至 6.2%。

第 3 季福特在中國銷售額重挫 27%，在歐洲也減少 14%。

公司看法與展望：

福特汽車認為公司今年利潤將低於此前的預期，將其 2019 年的年度盈餘下調至 65 億美元至 70 億美元之間，每股盈餘 (ESP) 估計落在 1.2 美元至 1.32 美元之間。該公司此前年度展望為，年度盈餘 70 億至 75 億美元，每股盈餘預測為 1.20 至 1.35 美元。本季度盈餘為 17.9 億美元，年增率上漲 8%。

福特執行長 Jim Hackett 正著眼於該公司斥資 110 億美元要在 2022 年以前重組企業的計畫。Hackett 大膽捨棄轎車，將注意力放在最收歡迎的 Escape 和 Explorer 車款，增添 SUV 車的陣容。

此外 Hackett 另外主導的 15 億美元的特殊計畫，包括了福特先前宣布 8 億美元在印度進行的全球重組項目。福特在今年初裁員約 10% 的白領員工，約 7000 名員工。

福特指出，下調財測的原因，主要受到高於預期的保修成本和支出，以及在中國的銷售疲軟衝擊。不過福特維持了其公司全年自由現金流 28 億美元以上的預測。

公司預期此次重組若，將使全年稅前息前利潤 (EBIT) 減縮 30 至 35 億美元，其中以包括了前三個季度的 33 億美元。

市場與分析師看法

自從 Moody's Investors Service 投顧機構將福特的股票評級調降至「垃圾股」以來，這是福特首次公布財報。

第三季度預計將是福特今年最糟糕的一年。福特的股價在去年 12 月創下了近十年來的最低點，在聖誕節前夕收於每股 7.63 美元，目前仍落在每股 10 美元以下。

分析師認為，福特未來若想成為全球車廠霸主，將取決於在中國市場的銷售頹勢是否能得以扭轉。目前，福特在歐洲與南美洲銷售不佳，中國市場的銷路亦慘淡，美國是最大收入來源。