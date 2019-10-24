多檔大型股財報未達預期會是問題嗎？華爾街這樣看

標準普爾 500 指數成份股已約有四分之一的企業公布了第三季財報，由於幾檔重點個股財報或財測未達預期，如聯邦快遞 (FDX-US)、麥當勞 (MCD-US)、卡特彼勒 (CAT-US) 、波音 (BA-US) 、德儀 (TXN-US) 等，也令一派市場分析師懷疑是否擔憂的獲利衰退潮要來臨，但華爾街調研機構 Earnings Scout 認為，目前還毋須過度憂慮。

專門追蹤企業獲利狀況與趨勢支機構 Earnings Scout 分析師 Nick Raich 指出，本季約有 14% 的企業財報未達到獲利預期，但這基本上符合歷史趨勢。

Nick Raich 還指出，這些大幅低於預期的例子中大多數都源自企業本身特有問題或是整體產業的特定問題，例如波音 737 Max 客機問題已是眾所周知、麥當勞的美國同店銷售額低於預期，主要是因像 Popeye’s 這樣的競爭對手掀起的「雞肉三明治」大戰，造成了巨大的客流量轉移。

Nick Raich 得出的結論是：「如果麥當勞、波音的確反映出整個經濟的趨勢，那麼應該會有更多的公司財報未達預期，而總體展望會比現在糟糕得多。」

另外，全球貿易戰和工業經濟的典型最大受害者即是卡特彼勒，卡特彼勒在週三 (23 日) 美股盤前的財報發布會上特別提到：「由於貿易緊張局勢和其他因素導致全球經濟的不確定性，也令經銷商庫存減少，而且終端用戶需求持平，預期這種情況將持續到第 4 季，甚至可能持續到 2020 年。」

Nick Raich 指出，華爾街已經充分意識到卡特彼勒的問題，就是今年卡特彼勒營收基本持平，獲利勉強為正值，但這樣的預期也已經反映在今年卡特彼勒股價僅上漲 5% 的事實之上。

華爾街似乎認為，卡特彼勒營收下降趨勢的最糟糕時期已經過去，即使卡特彼勒的營收展望並不樂觀，卡特彼勒週三 (23 日) 股價上漲 1.2% 以每股 135.34 美元作收。

卡特彼勒日線走勢圖 圖片：investing.com

更大問題：全球成長乏力是否已反映？

許多市場經濟學家指出，市場氛圍已從「害怕 2020 年出現衰退」轉變為較無危機感的「2020 年成長放緩」，這意味著即使未來經濟、企業獲利出現走跌，也不會像 2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯般出現劇烈的金融海嘯。

富時羅素 (FTSE Russell) 全球市場研究部總經理 Alec Young 表示：「目前市場觀感就是過得去就好，人們預期 2020 年 GDP 成​​長 1% 至 2%，營收成長不到 5%。」

而除了全球央行的寬鬆潮可望為經濟提供支撐以外，人們預期歐洲也會推出財政刺激救市，其餘的不確定因子，應該就是中國貿易戰和美國聯準會 (Fed)。

Alec Young 指出：「我們需要有關貿易戰或 Fed 的訊息，才能突破目前所處的狀況，我們需要原訂 12 月加徵關稅的決定完全撤除。」Alec Young 也預計 Fed 將於下週決定今年第三次降息。