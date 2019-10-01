福特與印度汽車大廠Mahindra成立合資企業 攻印度市場

外電報導，福特汽車 (F-US) 和印度汽車大廠 Mahindra&Mahindra(M&M-US) 在週二 (1 日) 宣布將在印度成立一家合資公司，價值 2.75 億美元，將在該國開發、營銷和分銷福特品牌的汽車。

福特將把在印度的大部分業務轉移到由當地競爭對手 Mahindra 所掌控和管理的新合資企業中，兩家公司已經進行了幾個月的談判，Mahindra 將擁有合資公司 51% 的股份，而福特將擁有其餘的 49% 股份。

通過轉向合資企業，福特汽車正在改變印度地區長期獨立運營的策略。印度的汽車市場目前由鈴木汽車公司 (7269-JP) 和現代汽車公司 (005380-KR) 等亞洲汽車製造商所主導。

該合資公司預計在 2020 年中期投入運營，將在印度開發、營銷和分銷福特品牌汽車，並在海外銷售福特和 Mahindra 汽車。

自 2017 年成立戰略聯盟以來，兩家公司一直在印度開展合作，並專注於智慧汽車和電動車等技術。福特汽車於 1995 年首次在印度開展業務，過去 25 年在該國的投資已超過 20 億美元。該公司在印度有兩家工廠，分別為印度和其他市場生產汽車。

此外，福特也成為第一家從印度進口汽車的美國汽車製造商，於 2016 年將開始將智能輕休旅 EcoSport 從印度工廠運送到美國。

福特此次的舉措證明了印度汽車業的巨大壓力，主因在於信貸緊縮和經濟放緩，當地消費者不願購買高額商品，與去年同期相比，印度 8 月份的汽車銷量暴跌了 41%，創下了二十年來的最大單月跌幅，也是連續第十個月下降。

印度一直是全球汽車業的亮點，過去五年乘用車的年銷量成長了 33%。在今年低迷之前，預期到 2020 年將超過德國和日本，成為世界第三大汽車市場。

福特正在對該公司的全球業務進行全面性改革，該公司在去年 7 月宣布了一項 110 億美元的重組計劃，以過渡到電動車和自駕車等新技術，福特目前也已經在全球範圍內削減了數千個工作崗位，並宣布了關閉俄羅斯、法國和巴西工廠的計劃。