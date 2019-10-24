蘋果新iPhone 於歐洲銷量創下佳績 超越去年同期成績

在蘋果 (AAPL-US) 最新 iPhone 型號發布並開始銷售後，數據顯示 iOS 佔據了歐洲五個主要市場 (EU5) 所有售出智慧型手機中的 18.9%，新產品也使該公司在歐洲這五個市場中的銷售年增率均顯示成長。

調研機構 Kantar 的全球總監 Dominic Sunnebo 表示：「 蘋果在 2019 年第三季推出了新的 iPhone 11 系列後，這些新型號在 2019Q3 便佔據蘋果 iPhone 總銷量的 7.4%，高於去年同期 iPhone XS 的 6.6%。」

新型號都賣得很好，尤其是價格具競爭力的 iPhone 11，而 Pro 型號也與其相差不遠。 與一年前推出的 iPhone XS 相比，新型號的總銷量已有顯著提升。

在美國，新款 iPhone 的銷售模式與歐洲類似，然而美國市場對蘋果本季 iPhone 總銷售的總體貢獻為 10.2%，明顯較大。

至於中國，Sunnebo 補充：「在這個全球最大的智慧型手機市場中，蘋果的市占率略有下降，下降了約 1.3%」。 而中國本土品牌在 2019 年第三季則強佔中國市場總銷售額的 79.3%。華為和 Honor 合計便佔 46.8% 的銷售額，延續了上一季的主導地位。

三星手機銷售也相當樂觀

蘋果的主要競爭對手三星在歐洲五個主要市場也顯示了強勁的成長，其銷售額在 2019 年第三季達到了 38.4%，較 2018 年第三季成長了 5.9%。

Sunnebo 表示：「三星旗艦產品 Note 10 系列的推出為其 2019 年第三季提供了推動力，而三星的新款 A 系列手機，更讓該公司的市佔率達到自 2015 年第三季度以來在歐洲市場的最大值。」

在歐洲最暢銷的十款機型中，三星就有五款手機佔據了全部前三名，其分別是 A50、A40 及 A20e。

「多年來，三星一直在歐洲市場持續努力突破華為和小米的夾擊。 而此次發行的一系列產品終於使該公司達到此目標。」