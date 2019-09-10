穆迪將福特汽車信用評級調降至垃圾等級

穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service) 已將福特汽車 (F-US) 的信用評級，下調至垃圾等級。

穆迪表示，由於福特追求成本高昂且冗長的重組計劃，因此預期其獲利和現金流創造將出現疲軟。

福特則發表聲明回應，表示其基礎業務強勁，資產負債表穩健。

穆迪將福特高級無擔保票據及其企業集團評級下降至 Ba1，這是非投資級別債務的最高評級。之前的評級是 Baa3，投資等級的最低評級。

穆迪表示，預計福特的重組將延續數年，耗資達 110 億美元，現金成本為 70 億美元。

這家評級服務表示福特的前景仍然穩定，但其現金流和獲利率低於預期，同時也低於汽車產業同行的表現。

穆迪公司財務資深副總裁 Bruce Clark 週一 (9 日) 在給投資人的報告中寫道，「這些數字可能會在 2020/2021 期間繼續保持疲軟，包括重組計劃的長期負現金流。」

Clark 寫道，福特業績的下滑卻洽好發生在全球汽車業相對健康之際。現在該公司和 CEO Jim Hackett 必須解決營運問題，因為主要市場的汽車需求正在減弱。

根據穆迪的資料，該公司擁有 232 億美元現金，超過它的債務。Clark 寫道，穩定的前景反映了穆迪的預期，即重組將有助於獲利、獲利率和現金流創造的逐步改善。

福特表示，它有足夠的流動性來投資未來。

該公司在聲明中指出，「我們正在全面性全球重新設計方面取得重大進展，也就是重新振興我們的產品線，並積極重組我們的全球業務。」

聲明強調，福特已正在解決其中國業務的效率不彰和諸多問題。