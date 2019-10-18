紐約Fed行長：購債計畫無關降息 已無太多再降空間

儘管周四 (17 日) 公布的美國房屋開工、工業生產等數據不如預期，增加市場對於聯準會再度降息的期待，不過紐約 Fed 行長威廉斯 (John Williams) 則認為，經濟仍相當不錯，利率已經很低了，沒有太多降息空間。

威廉斯認為，經濟仍處於一個不錯的位置，在諸多外部風險之下，消費支出很有韌性，主要得益於薪資成長、工作增加與資產價格的支撐。

對於 Fed 推出的新一輪資產購買計畫，威廉斯認為，購買短債的政策，主要是為了恢復充裕的流動性與儲備，目前的行動已經穩定了市場表現。認為近期回購市場的波動，對基準利率的影響已超出經驗之外，若有需要，將「適度地」調整部分計畫。

不過威廉斯也強調，這樣的資產購買計畫，不會改變貨幣政策的立場，目前利率已經非常低了，再降息的空間有限。未來仍以逐次開會的方式，決定利率方向。

針對威廉斯的談話，西太平洋銀行 (Westpac) 分析師認為，美國近期疲軟的數據，支持 10 月再度降息的可能性。受到其他國家降息的影響，美元處於供需緊繃的狀態，美元匯價也一直處於高檔震盪。但威廉斯這番發言，對已經緊繃的美元來說，是相當危險的。

最新的 FedWatch 顯示，10 月降息一碼的機率仍高達 85%，維持現行利率不變的機率僅 15%。