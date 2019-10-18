NBA總裁蕭華說中國危機帶來「重大」損失 不知未來何去何從

【彭博】-- 因為休斯頓火箭隊總經理在推特上支持香港示威者而引發的中國危機已經使 NBA 蒙受「重大」損失。

「經濟後果可能會持續，而且可能會相當大，」NBA 總裁蕭華周四在紐約的 Time 100 健康峰會上表示。但他也說，聯盟願意承擔支持言論自由的代價。

本月早些時候，在火箭隊總經理莫雷發表推特支持香港示威者之後，NBA 陷入漩渦之中。雖然他很快刪除了推特，但中國非常憤怒，中國的 NBA 贊助商切斷了與聯盟的關係。蕭華隨後表態支持莫雷的言論自由，表示聯盟不會限制人們說什麼，更是進一步加劇了緊張氣氛。

這一切都發生在兩場 NBA 季前賽在中國舉辦的前夕。儘管比賽按計畫進行，但中國本土轉播被取消，合作伙伴也退出。

懸而未決的最大問題之一是財務影響的嚴重程度。NBA 是在這個世界第一人口大國最受歡迎的美國聯賽，擁有約 8 億球迷，並且 NBA 的中國業務已經達到十億美元規模級別。

蕭華在大會上說，截至目前，NBA 比賽還沒有在中國播出。他在此次會上主要談到心理健康問題。

「不可能」

他補充說，中國相關方要求開除莫雷。

「我們說這不可能——我們甚至不可能對他進行紀律處分，」蕭華說。

NBA 最初對莫雷推特的反應讓蕭華受到批評。聯盟捍衛莫雷的言論自由，但對中國球迷的負面反應表示遺憾。這導致許多美國人，包括兩黨知名政客，都指控蕭華和 NBA 屈服於外國政府的利益。

「一方面，我們支持言論自由，但另一方面，也許我過於越俎代庖當外交官了，」57 歲的蕭華周四表示。

NBA 花了幾十年的時間在中國耕耘。它是第一個在中國轉播比賽、第一個在中國開設辦事處、第一個在中國打比賽的美國聯賽。它於 2008 年推出 NBA 中國，統領這個最大成長市場的各項業務。

「我認為我們在與中國人民建立文化交流方面取得了巨大進步，」蕭華說。「我很遺憾失去了很多，而且我甚至不知道未來何去何從。」