拉加德上任將再降息？ECB官員警告：負利率副作用恐擴大

許多歐洲央行 (ECB) 委員預期，下個月即將上任的央行行長拉加德 (Lagarde) 將採取更多積極的措施，但週四(18 日) 義大利央行行長維斯科 (Ignazio Visco) 警告，央行務必審慎看待下次再度降息的決定，避免負面效應的風險提高。

維斯科認為，儘管央行實行的利率分層制度，讓負利率對銀行的負面影響，尚不顯著，然而，若央行再度降息，負面效應勢必會逐漸浮現，屆時將讓銀行更不願意向企業放貸，並導致經濟最終出現危機。

上個月，歐洲央行將利率降至 -0.5%，創下紀錄低點。同時推出一籃子寬鬆政策。

維斯科對上次推出的政策表達不同看法。「我不認同所有決定的計畫，我認為資產購買計畫，將比負利率政策來的更有效」維斯科補充表示。

奧地利央行行長羅伯特 · 霍爾茲曼 (Robert Holzmannn) 則對央行將通膨目標設定在 2% 之下，表示質疑。儘管 ECB 過去已實行低利率多時，但通膨仍未見起色。

「我強烈懷疑這樣的通膨目標，我們應該積極審視目前的目標是否正確」霍爾茲曼表示。

荷蘭央行行長兼歐洲央行 (ECB) 委員 Klaas Knot 也於週四表示，儘管目前看來，負利率有一些積極的作用，但央行應該對通脹目標確定一個明確範圍，並給自己更多的時間來實現目標，以便在做出決策時，留有轉圜的餘地。