馬斯克政治爭議成主因！特斯拉歐洲銷售大跌 4月瑞典暴跌81%創新低

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 17:10

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電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲的銷售表現持續低迷，最新數據顯示，2025 年 4 月該公司在瑞典的汽車銷售量暴跌 81%，創下自 2022 年 10 月以來最低水準，凸顯其在當地市場遭遇前所未有的挑戰。

不只瑞典，特斯拉 4 月在荷蘭、丹麥、法國與葡萄牙的銷售也大幅下滑，分別減少 73.8%、67.2%、59.4% 與 33%。儘管歐洲整體純電動車市場在今年第一季逆勢成長 28%，特斯拉卻逆勢下滑 37.2%，顯示其競爭力逐漸喪失。

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多位分析師指出，特斯拉在歐洲的銷售滑坡不僅與價格競爭加劇有關，更與執行長馬斯克近期支持美國總統川普的言行息息相關。根據一項針對 1642 位消費者的調查，有多達 59% 受訪者表示馬斯克的政治立場讓他們對購買特斯拉感到遲疑。

知名電動車外媒《Electrifying》執行長 Ginny Buckley 也表示：「特斯拉在歐洲的品牌聲譽已受到明顯打擊。」

近年來，隨著中國電動車品牌在歐洲快速擴張，提供價格更實惠、配備更齊全的選擇，特斯拉的技術優勢不再明顯，市場壓力持續加劇。

儘管特斯拉即將推出升級版 Model Y 並開放預訂，預計 6 月交車，業界普遍對其是否能成功扭轉頹勢仍持觀望態度。此外，為刺激買氣，特斯拉也同步在歐洲多國推出購車貸款優惠與金融方案。

面對營收與利潤快速下滑，據傳特斯拉董事會已開始尋找馬斯克的可能接班人。雖然馬斯克否認相關說法，但今年第一季利潤大跌 71%，已引發投資人與內部對他專注於政治活動的高度憂慮。