葉倫警告：川普關稅將為美國經濟帶來「極其不利」的後果

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 21:30

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美國前財政部長兼聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）近日公開警告，美國總統川普推動的高額關稅政策恐對美國經濟帶來「極其不利」的後果。她指出，許多依賴從中國進口關鍵礦產的美國企業將首當其衝，整體經濟也可能因此陷入衰退風險。

根據《金融時報》報導，葉倫指出美國約有 40% 的進口商品為國內生產所需的投入品。她強調，關稅政策若未審慎規劃，不僅會拖垮本土企業的競爭力，也會對整體供應鏈造成破壞。她直言：「雖無法斷言經濟將立即衰退，但衰退的機率已大幅上升。」

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葉倫的發言正值美國公布第一季經濟數據之際。數據顯示，企業為因應潛在的貿易障礙提前進口商品，卻導致國內庫存堆積，使 GDP 意外出現收縮。雖整體支出與生產仍展現韌性，但近期民調與市場調查皆顯示企業與消費者信心同步下滑。

葉倫特別點出，美國清潔能源產業將因關稅而面臨重大打擊。她說：「我們極度依賴中國與其他亞洲地區提供的關鍵礦產，這些礦物對太陽能電池、電池技術非常重要，而高額關稅可能會讓這些新興產業陷入困境。」

葉倫進一步對比川普與拜登政府的政策，表示她支持「範圍有限、目標明確」的關稅措施，例如針對部分中國太陽能產品課徵 50% 關稅，以及對中國電動車課徵 100% 關稅。這些措施可為本土廠商爭取發展空間。