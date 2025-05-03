日首相石破茂對美態度強硬：不會為協議犧牲日本利益
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 16:40
週五（2 日），日本首相石破茂在接受富士電視網專訪時明言，日本絕不會為了加快與美國達成關稅協議而犧牲本國利益，並堅決反對美國對日本汽車等產品加徵關稅，態度強硬。
據報導，此次第二輪日美關稅談判於美國時間週四（1 日）在華盛頓舉行，由日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人會晤，雙方進行了約兩小時的會談。
赤澤在會後記者會中表示，日方已向美國「強烈要求」檢討川普政府推行的高關稅政策，希望能避免影響日美雙邊貿易關係。石破茂則重申希望儘早完成雙邊協議，但也強調：「我們不能為了速度而犧牲實質內容，損害國家利益。」
雖然石破茂表示會談具「正面且建設性」，但坦言雙方仍有明顯分歧。赤澤則透露，雙方已同意於五月中旬之後展開下一輪談判，持續協商。
根據日本政府消息，美國對於日本汽車進口關稅及 10% 基礎關稅的豁免仍持保留態度，使日本的主張受挫，談判前景充滿變數。
日本是美國首批展開高關稅談判的國家之一。美方認為其貿易赤字不平衡，因此祭出強硬關稅措施。作為美國的長期安全盟友，日本則在談判中強調自身對美國經濟的貢獻，特別是在對美投資與創造就業方面，希望達成互利的「雙贏」協議。
石破茂與赤澤均未透露本輪談判的具體內容，不過赤澤明確表示，此次並未涉及匯率或貨幣政策相關議題。
消息指出，美國對日本進口美國汽車數量不滿，並要求日本開放更多美國農產品進口。此外，美元兌日圓的匯率問題也是潛在的談判焦點。
日本財務大臣加藤勝信日前表示，日本可考慮將其所持的美國國債作為談判籌碼之一，但是否實際使用仍需評估。日本與中國為美債最大持有國之一，對美國具有一定的金融影響力。
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