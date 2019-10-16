Fed最鴿派票委布拉德 再次暗示支持降息

Fed 聖路易分行總裁布拉德 (James Bullard) 週二 (15 日) 警告，聯準會 (Fed) 正面臨著過低的通膨率，加上美國經濟增長放緩的幅度可能超過預期，將使 Fed 難以達成 2% 通膨率的目標，暗示贊同 Fed 再次降息。

布拉德表示，美國經濟成長放緩風險之可能受到貿易政策不確定性、美國和全球製造業萎縮，以及商業投資放緩而提升，而身為 FOMC 鴿派票委之一，布拉德曾於對 Fed 9 月降息一碼之決議投反對票，因他投票降息二碼。

布拉德週二 (15 日) 表示，美國經濟增長放緩的幅度可能大於預期，這對於維持通膨目標來說不是件好事，FOMC 將難以維持 2% 的通膨目標。

十年期美債平衡通膨率 圖片：Fred

此外布拉德亦指出，最近美國公債殖利率曲線出現倒掛，為經濟亮起衰退訊號，這表明了對於美國當前經濟環境來說，目前的貨幣政策能過於嚴苛

儘管如此，布拉德認為 Fed 10 月份是否會再降息仍是未知數，畢竟前兩次利率會議上，委員們對於實施貨幣寬鬆政策之共識，依舊存在分歧。

Fed 上週公布 9 月會議紀要，多數委員皆在 9 月會議上表示支持降息，不過對於未來貨幣政策路徑是否需要更為寬鬆，已出現分歧，儘管 FOMC 官員們普遍擔心美中貿易爭端及英國脫歐等影響可能擴及美國經濟，但幾位委員認為，Fed 降息乃是明智之舉，而部分委員則認為，當前美國經濟並未提供適切的降息理由。

據 Fed 9 月會後釋出的點陣圖顯示，17 位 FOMC 票委中有 7 位預計今年還會再降息一碼，5 位決策者則認為沒有必要進一步降息，剩餘 5 位則預計 2019 年底前將升息一次。

而市場目前普遍預計，Fed 將在 10 月 30 日的利率會議上再次宣布降息，據 CME 利率預測工具 FedWatch 數據顯示，市場估計 Fed 於 10 月降息的機率為 73.2%。