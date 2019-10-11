Fed想買短債擴表 但華爾街打了大問號

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周二 (8 日) 時表示，聯準會將增加購買票據或一年期以下的短期公債，來擴大資產負債表，避免貨幣市場資金短缺的局勢。但華爾街卻對實際的實行面上，打了個大問號。

華爾街分析師們認為，Fed 擴大資產負債表的計劃，可能存在供應問題。目前一級交易商的短債庫存並不多，Fed 要如何買到足夠的票據來擴表，是個大問題，且擴張的速度可能無法達到 Fed 目標。

SVB Asset Management 資深經理人 Steve Johnson 指出：「現在市場的供應，有多到滿足 Fed 想要擴表的規模嗎？Fed 只想買票據或一年期以下的短債，擴表速度能快嗎？」

目前市場上主要核准與 Fed 的交易商是銀行與其他金融機構。由於美國赤字持續擴大，這些交易商過去買了越來越多的債券，進而限縮了向融資市場提供流動性的能力。

同時，這些交易商買進的債券部分，短期國庫券僅佔很少一部分。統計至 9 月 25 日，一級交易商持有的美國國債金額為 2060 億美元，但相對的，過去六個月平均持有短期國庫券的金額只有 229 億美元。

這也是為什麼分析師們認為，Fed 最終將不得不提高買進債種的年期，例如三年期的債券。

美銀美林分析師 Mark Cabana 預估，Fed 每個月從票據市場能買進的金額，只有約 250 億美元，如果 Fed 每個月想買的量要更多，將不得不尋求長期債券。

經理人 Steve Johnson 指出，由於鮑爾強調，這不是重新實施量化寬鬆措施（QE），因此避免側重購買長期政府債。但如此一來，Fed 將如何提高擴表計畫的靈活度，Steve Johnson 再度打上了問號。