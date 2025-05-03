馬斯克拼了，傳特斯拉將於6月推出Robotaxi機器人計程車。

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 18:00

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在面臨銷售與聲譽雙重壓力下，特斯拉執行長馬斯克宣布，將於 2025 年 6 月正式推出無人駕駛計程車（Robotaxi）服務，成為翻轉營運困局的關鍵策略。

據報導，在 2025 年第一季財報電話會議上，特斯拉高層重申，公司將在今年六月推出基於其 FSD 無監督系統的專用 Robotaxi 服務。

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特斯拉內部將 6 月 1 日視為「內部最後期限」，但消息人士也指出，6 月 1 日的最後期限更像是一種激勵，顯示公司急欲在 6 月 30 日前交出成績單。

目前特斯拉已在德州奧斯汀部署約 300 名測試駕駛員，使用搭載 FSD 軟體的車輛進行關鍵里程累積。此外，包括舊金山灣區、紐約、亞特蘭大、西雅圖與鳳凰城等地也進行了相關測試。

此外，特斯拉並未僅限於車輛測試，還與當地緊急應變單位合作進行模擬訓練，確保在突發狀況下的應對能力。

早前，馬斯克曾強調，奧斯汀 Robotaxi 將完全不配備駕駛員，完全依賴「無監督版 FSD」。然而消息指出，實際服務可能會加入遠端操作員作為備援，保護乘客安全，形同在背後「遙控開車」。

即便尚未達到完全自駕，Robotaxi 的推出仍代表自動駕駛技術的重要進展。若能成功落地，不僅將徹底改變城市交通模式，也為特斯拉創造全新成長引擎。

儘管 Robotaxi 備受期待，但市場反應冷淡。原因之一是基於馬斯克屢次跳票，導致投資人信心動搖。特斯拉今年第一季淨利也大減 71%、汽車業務下滑 20%、交車量創三年新低，Model Y 更首次出現年減。

此外，美國政府高關稅政策推高中國供應鏈成本，讓特斯拉在本地化生產上面臨挑戰，全球競爭力也進一步削弱。

面對公司頹勢，馬斯克個人資產也大幅縮水。2025 年內特斯拉股價下跌超過 40%，馬斯克身家蒸發逾 300 億美元。最新民調顯示，僅有 33% 的美國人對他抱持好感，遠低於去年 12 月的 41%。