〈分析〉美國經濟亮麗數據背後 低收入戶的危機遭到忽視

經濟學家對美國經濟現況的討論陷入分歧，儘管製造業及服務業調查數據顯示，美國經濟處於緊縮的邊緣，唯一在支撐美國成長的動力，來自美國消費者仍然健康。但摩根士丹利 (Morgan Stanley) 近期研究認為，這可能也是假象。

對美國經濟的樂觀，現任聯準會副主席 Richard Clarida 的看法是一個代表，他在數週前表示，當前的失業率為 3.5%、家庭儲蓄率升至 8%、總債務與收入比率徘徊在 40 年來的低點附近—讓他自豪地說：「我找不到歷史上有任何時期的消費增長，能與現在相提並論」。

特別在聯準會寬鬆政策之下，他們預計這將為消費者的支出和購房等提供支撐，並帶起新一輪抵押貸款再融資，有助可支配收入的增加。

租貸家庭上升是凶兆

但摩根士丹利策略師 Vishwanath Tirupattur 和 Ellen Zentner 引用另一組數據，認為經濟數據不如表面上所見得這麼樂觀。

大摩指出，隨著住房擁有率由危機前的最高點 69.2%，降至目前的 64.1%，正是許多人連抵押品都沒有，造成抵押借貸數據無形中被美化。這種情況下，租賃家庭占比在上升、租金也在上升，而租金不包括在聯準會的信貸統計之中。

結合債務與收入的比率來看，可發現愈來愈多支付高租金的出租家庭，對消費者健康的影響。這兩個比率之間的差異，是自 1980 年以來的最大。房客通常更年輕，並且相對於房東的收入更低。因此，大摩強調，「綜合的消費者指標，未能反映出租賃家庭日益增長的壓力，以及不同年齡階層的債務負擔的區別」。

(圖表取自 Zero Hedge)

低收入戶危機更高

其次，為了解低收入家庭財務狀況，摩根士丹利重點分析了車貸拖欠後發現，主要汽車違約率處於 2014-2015 年以來的低點，但非主要汽車違約率，高於 2008 年金融危機時期的峰值。這表明，信貸和低收入消費者的實力又出現了裂縫。

大摩認為，美國消費者的資產負債表整體看起來還不錯。然而，有一部分美國人的財務狀況堪憂，若以 Fair Isaac 公司開發的信用評分系統 FICO 計算，FICO 得分低於 650 的借款人約佔總人口的 28%，這一比例相對較高。

Zentner 總結，這是在美國失業率創歷史新低，且薪資增長可觀的背景下的結果，這兩項數據一旦出現逆轉，消費信貸方面的裂縫勢將擴大，更蔓延到消費的其他部分。

失業率有上升之虞？

呼應大摩的研究結果，《Zero Hedge》報導指出，美國失業率 (U-3) 與密西根大學消費者信心調查 (倒置) 對照，通常會一致，相關性大概較失業率延遲 10 個月左右，因為失業率低，代表「現在是購買家庭耐用品的好時機」，並稍有時間上的落差。

(圖表取自 Zero Hedge)

當前的重點在於，耐久財的信心出現逆轉，代表著消費者對未來收入和財富的擔憂，可能會降低支出，並形成經濟上的惡性循環，而這卻是當前圖表的現實。

如果此一相關性成立，《Zero Hedge》推估，美國失業率將躍升近 3 分之一，由目前的 3.5% 升至 5.0% 左右。