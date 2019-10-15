蘋果超越微軟 成為全球市值第一公司

在這爭奪全球市值第一的無止境的競爭中，蘋果最近股價再創歷史新高，市值再度超越了微軟，雖然週一 (14 日) 受到美中貿協消息稍跌，但目前全球唯二市值破兆的科技巨頭蘋果與微軟仍繼續這場搶奪戰。

蘋果股價早盤一度上漲至 236.98 美元，使該公司市值來到 1.072 兆美元，收盤時則下挫 0.14%，以每股 235.87 美元作收。

蘋果股價日線 (圖片: Investing)

蘋果與微軟兩檔股票今年都有出色表現。迄今為止，微軟股價上漲了 38%，蘋果股價上漲了 50%。蘋果股價週一盤中更創下 52 週以來的新高 238.13 美元，而微軟的股價距離飆破歷史新高，只有兩點之遙。

需要注意的是，蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 近期都在積極回購股票。微軟股價今天上漲 0.20% 至 139.96 美元，當前市值為 1.069 兆美元。

兩家公司執行長都接著在創辦人之後的蓬勃發展。微軟首席執行長 Satya Nadella 巧妙地引導公司往 Azure 雲端產品強勢來襲，將是微軟主要收入來源。

蘋果首席執行長也不惶多讓，庫克 (Tim Cook) 解決了蘋果在中國龐大業務所面臨的關稅威脅，並繼續轉移公司核心業務至用戶訂閱服務，同時也透過 iPhone 創造巨大的銷售額和盈利。