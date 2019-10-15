美經濟的晴雨表：工業股就是本週財報觀察重點

本周即將迎來大型製造業與工業公司的財報，而這將為投資者提供了一項關鍵指標：衡量美國經濟的健康狀況，以及美中貿易緊張局勢下，所帶來的影響。

Horizo​​n Investment Services 首席執行長 Chuck Carlson 表示，對於工業類公司來說，第三季的獲利狀況非常重要，以尋找整體景氣下行的跡象，而下行的幅度，將足以影響股票市場。

儘管整體工業部門 佔 S&P500 指數的比例，僅略低於 10%，但工業公司的活力，是整體經濟活動的一項晴雨表。

本周即將公布財報的工業類股公司有：漢威聯合國際 (HON-US)、德事隆集團 (TXT-US)、聯合太平洋鐵路 (UNP-US)、聯合航空 (UAL-US) 與 CSX 集團 (CSX-US)。

根據 Refinitiv 的數據顯示，預估工業類公司第三季的整體獲利，年增率僅增 0.7%。不過預估仍比 S&P500 整體表現的 -3.2% 來的好。

今年以來，工業類股已經上漲了 19%，較 S&P500 指數的 18.5% 還要好，不過相較 S&P500 指數已創下歷史上的新高點，工業類股仍低於 2019 年的歷史新高約 5%。

藍: S&P500 指數 橘: 工業類股 (來源: Reuters)

投資人也需密切關注第四季與明年的財報前瞻。根據 Refinitiv 數據，預計工業部門 2020 年的獲利將增長 16.2%，優於整體 S&P500 指數的 11.1%。

舊金山 Charles Schwab Investment Management 投資長 Omar Aguilar 表示，對於工業公司而言，一個重要的觀察關鍵是，公司是否增加資本支出。由於中美談判的不確定性，多數公司已暫停了資本支出。

儘管上週五中美談判有所進展，但對企業而言，不確定性依然存在。

「公司被迫重新評估生產的供應鏈，這需要一段時間。這結果能導致最近幾季的財報陷入泥濘，不過若資本支出出現回升，將有助於恢復企業獲利的增長」Omar Aguilar 表示。