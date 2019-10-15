美前財長桑莫斯：再來一回嚴重經濟衰退 美國就得採零利率或負利率

美前財長、前總統歐巴馬經濟顧問桑莫斯 (Larry Summers) 週一示警，美國只要再發生一次嚴重的經濟衰退，就得進入零利率甚至負利率的領域。

「那是個非常不同的世界，大家都困在零利率中。我們將必須思考穩定政策，機構將被迫在這非常不同的世界中權衡其投資政策，這是一個黑洞、零利率的世界。」

「我擔心我們正朝這方向走去。」哈佛經濟學教授桑莫斯以日本經濟為警告，日本經歷了幾十年的經濟停滯，日本央行 2016 年進入負利率，而歐洲央行在更早 2 年就進入負利率。

桑莫斯預測，如果美國沒有重大改變，Fed 幾乎不可能維持 0 利率以上的政策，「再來一次經濟衰退，我們就會落到那種處境了。」

桑莫斯表示，他認為衰退即將到來，但預期明年就發生經濟衰退的可能性不到 50%，因為再過幾年才更有可能發生。

由於對全球經濟下滑、美國經濟放緩的擔憂加劇，今年 Fed 已經 2 度降息，各降息 1 碼，市場預期 2020 年之前，Fed 至少還會再降息 1 次。

美總統川普也多次抨擊 Fed 不繼續降息的政策，上個月甚至因此在推特上大罵 Fed 主席鮑爾和其他官員是笨蛋 (boneheads)，主張 Fed 應該把利率降至 0，甚至負利率。但鮑爾在上個月的 FOMC 會議後曾表示，「我認為我們不會考慮採用負利率。」10 月底 FOMC 將再召開會議。

然而，根據上週公布的 9 月份 Fed 會議記錄，一些政策官員對市場預期的降息次數超過 Fed 打算執行的程度這一點感到擔憂。

今年降息之前，Fed 已經升息 9 次，單就去年就升息 4 次，係因金融危機爆發以來，2007 和 2008 年 Fed 降息了 10 次，資金利率在 2008 年 12 月已被調降至 0% 至 0.25% 的範圍，還採用了其他刺激經濟的措施。