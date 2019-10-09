中國一線建商 「金九銀十」開局好彩頭

近期中國多家上市建商陸續公佈的 9 月銷售資料顯示，9 月份中國前百大建商銷售強勁回溫，不論在年增或是月增均有明顯成長，這一數據明顯超出市場預期，原本業內普遍共識認為在「房住不炒」的政策壓力下，今年中國建商難有亮麗表現。

不少建商對媒體表示，第四季將全力衝刺全年業績目標，不排除「以價換量」。而考量到去年四季基期較低，中國龍頭建商第四季的業績值得期待，達成全年銷售目標壓力不大。

中國地產業領先集團中，恒大地產和碧桂園均公佈 9 月建案銷售數據，兩著在年率均呈現大幅成長。

恒大地產表示，9 月營收約人民幣 831.1 億元，創下集團單月營收新高，同時今年前 9 個月，累計營收已逾人民幣 4530 億元。

而在今年初的公告中，恒大地產指出 2019 年合約銷售目標為人民幣 6000 億元。根據此資料計算，今年前三季，恒大地產完成年度銷售目標約 75.5%。

市場分析認為，恒大「金九銀十」期間實施的「全員行銷」有明顯成效，帶動業績呈現新一波的成長。

另一家大型建商碧桂園表示，9 月份權益銷售金額人民幣 515.8 億元，年增 40%。依此計算，今年前三季碧桂園權益合約銷售金額達人民幣 4229 億元。

資料來源: 東方財富網, 碧桂園股價月線走勢

而融創於昨 (8) 日晚間公佈的 9 月銷售資料顯示，9 月銷售金額人民幣 629 億元，年增 18%，前 9 個月累計銷售人民幣 3695 億元，年增 16%。

第四季是建商完成全年銷售目標的最後衝刺階段。中國房地產研究機構克而瑞公佈的報告指出，從目標完成情況來看，截至 9 月底，在設定全年銷售目標的建商中，只有近 4 成建商目標完成率達到 75% 以上。

而且在中國房市受到壓抑的情況下，產業發展呈現 M 型化，一線建商強者恆強，中小型建商則營運處於相對弱勢。

以整體來看，在產業成長幅度下滑、房市調控趨嚴的因素下，中小型建商達成全年業績目標仍有一定壓力，因此在第四季除了加速新建案推出外，消化庫存也是重點之一。所以不排除出現降價潮，以換取銷售量的提升。

