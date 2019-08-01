打房？中國人行：減少地產業占總貸款比重

在中國中央政治局會議針對房地產市場做出緊縮言論後，中國人行昨 (31) 日在官網跟進表示，將保持房地產金融政策連續性及穩定性，以「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，落實房地產市場平穩健康發展的長效機制。

中國人行指出，中國房地產產業佔用整體信貸資源依然偏高，金融體系對小微企業、先進製造業、科技創新企業、現代服務業、農村振興等領域支持力道仍有待加強。

即使近年來在金融供給側結構性改革下，銀行貸款已慢慢降低與地產相關的放款比重，但中國人行仍再度強調，銀行業應將資金導向有助於實體經濟發展的領域。

此外，中國人行也下出指導棋，要求在今後一段時期內，銀行信貸結構調整要朝向提升製造業中長期貸款和信用貸款比重前進。

同時，要加強對小微企業的金融服務，強化小微企業營運能力，改善信貸資源配置、信貸風險評估、信貸政策等。

最後，則是要確實執行「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，並穩定房地產市場平穩健康發展，對房市的放款政策要有連續性與穩定性。而在保持個人住宅貸款合理成長下，嚴禁將消費性貸款用於購屋。

同時，加強對高槓桿大型建商的貸款進行監管及風險預警，合理管控企業負債規模和資產負債率。

中國中信證券指出最近三個季度，中國住宅銷售面積年增率 - 0.46%、-0.62% 和 - 1.25%，而房價也保持在一個下滑的趨勢，整體而言中國房市處於弱勢，但偏穩定的狀態。

資料來源: wind

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同時，業內人士表示部份熱門土地拍賣市場出現增溫，且中國有部份地區房市調控出現放鬆，在這當下中國高層再度釋放對中國房市偏緊縮的言論，似乎不願讓中國房市再度出現失控的機會。

不過，中國民眾買房意願依然處於相對偏高的水準，房價的韌性也支持投資性購屋的需求，即便中國政府有意加強房市調控，但基本上的目的只是為壓抑房價漲幅在一個範圍內，不能過高。

這反映出中國政府對於房市的政策，偏向中性，房價可以在一個限度內年年上漲，但只要漲幅過大調控政策就會推出。因此，下半年中國房地產發展仍將延續上半年的行情，形成量縮價小漲的格局。