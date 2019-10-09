長生生物將下市 開起整頓A股第一槍

在暫停上市 6 個月後，昨 (8) 日，深交所宣布長生生物股票將終止上市，並自 2019 年 10 月 16 日起進入下市整理期，這是 A 股史上首度因重大違法強制下市的案例。

深交所公告指稱，長生生物因此前的「假疫苗」事件，觸及到重大違法強制下市事項，深交所已於 2019 年 1 月 14 日作出對長生生物股票實施重大違法強制下市的決定，而該公司股票自 2019 年 3 月 15 日起已暫停交易。

週二 (8 日) 深交所決定長生生物股票終止上市，並自 2019 年 10 月 16 日起進入下市整理期，在下市整理期屆滿的次一交易日，長生生物將不再具備上市交易資格。

這意味著 10 月 16 日起的 30 個交易日內，是長生生物股東出脫手中持股的最後機會，而下市整理期間，其證券簡稱將變更為「長生退」，漲跌幅限制為 10%。

根據 WIND 數據顯示，ST 長生停止交易前股價為每股 1.51 人民幣，總市值達人民幣 14.7 億元，較歷史高點崩跌約 95%。

資料來源: 東方財富網, 長生生物股價日線走勢

假疫苗事件

2018 年 7 月 15 日，長生生物子公司長春長生生物科技遭爆狂犬病疫苗的生產記錄作假，而在 6 天後，長春長生生物科技再度被揭發用廢雞蛋製作疫苗。

隨後，中國國務院派遣調查組進駐吉林，對長春長生展開調查，在 7 月 29 日晚間，長生董事長高俊芳等 18 名犯罪嫌疑人被捕。

在業內人士看來，長生生物一事反映出主管機管正加強 A 股上市公司治理。而有問題的企業下市節奏加速，展現市場優勝劣敗、新陳代謝的功能正發揮中。

值得注意的是，在長生生物「疫苗事件」中因手握大量質押股票而踩到地雷的興業證券，是長生生物上市時的獨立財務顧問和督導機構，其督導期為 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日。

由於過去興業證券對長生生物內部問題均未向投資人表達任何風險警示，因此在長生生物下市後，興業證券是否將受到牽連，須持續追蹤。\