科大訊飛：納入實體清單影響小 積極向美方溝通

在美中進入第 13 輪貿易談判之際，美國將科大訊飛等 28 家中國實體列入實體清單。而科大訊飛在今 (8) 日午間公告，指出列入實體清單不會對科大訊飛的營運發生重大影響。科大訊飛對於此情況已有因應措施，將會繼續為客戶提供優質的產品和服務。

科大訊飛表示擁有全球領先 AI 核心技術，這些核心技術全部來自於科大訊飛的自主研發，擁有自主智慧財產權。至於被納入美國實體清單內，科大訊飛表示，將向美國有關政府部門積極申訴，同時有信心科大訊飛的營運將繼續保持健康成長。

不過受到遭納入實體清單的影響，科大訊飛今日股價表現相對疲弱，截至下午 14:10 止，科大訊飛每股暫報 31.15 人民幣，跌幅 2.26%。

資料來源: 東方財富網, 科大訊飛股價即時走勢

昨 (7) 日美國商務部擴大制裁陸企，將 28 家中國實體列入「實體清單」，除了科大訊飛外，當中還包括中國安防領域兩大龍頭海康威視與大華股份。根據統計這兩家公司掌握全球三分之一的監視器市場，其產品遍及全世界。

美國指出這 28 家實體涉及對中國新彊維吾爾族等穆斯林少數民族做出違反人權的作為。而被列入實體清單的企業未經美國政府批准，將禁止跟美國企業有生意上往來。

美國商務部此舉時機點十分敏感，本週四 (10 日) 中美將進行第 13 輪貿易談判。而在中美貿易談判舉行前夕，市場已有不少繪聲繪影的揣測，美國商務部在此時再開新戰場，為後續中美談判增添新變數。