中國降準利多 房地產吃不到

中國人行近 4 年來首度同一天內推出「降準 + 定向降準」，無疑是為避免中國經濟大幅下滑預做準備。而降準帶來的資金面寬鬆和銀行資金成本下降，外界期待房地產也能從中受惠，不過答案似乎不盡如人意。

中國地產界認為，由於目前中國經濟形勢面臨較大的下滑壓力，再加上國際情勢複雜多變，因此這波降準是針對刺激經濟而來，並不是針對房地產市場。

目前房地產市場監管政策緊縮，降準也很難使得資金面流入地產業。未來房地產市場的利率很難下降，對於建商來說，期待下半年資金面的放鬆是不太可能的，最好的選擇還是加速銷售來紓緩金流的壓力。

不過，易居研究院智庫中心仍樂觀看待這次降準政策。即使今年下半年中國房市仍偏向悲觀，主要因為 LPR 新制改 革，實際上略為上修房貸利率。

例如從近期招行深圳地區房貸利率掛鈎 LPR 來看，首購、二套房均較原利率有所上調，儘管幅度不大，但顯示房市調控仍然趨緊。同時也可以預期，在北京等其他一線城市及熱門城市，房貸利率不會輕易下修。

再加上第二季以來的房市調控，政策疊加之下，並不利於中國房市，但以全年度來看，中國房市仍呈現緩漲格局。

此外，中國人行降準，包含中國國務院會議的定調，其實也暗示穩定經濟的地位已略高於去槓桿。當然房地產業為經濟火車頭，所以即使受到壓抑，也不會太過度，以免傷害內需經濟。

資料來源: wind，第二季房市調控趨嚴後，地產類股表現已不如大盤

至於這此降準，資金並無法直接流入房地產市場，但是否有接間管道能流入。對此，中國主管機關已採取一連串政策，嚴控資金違準進入中國房市。

如嚴查銀行資金透過影子銀行管道，或違法挪用併購貸款、經營性物業貸款等資金流入房地產市場，並嚴查信託資金直接或變相為房地產企業融資等措施。因此，基本上，資金違法進入房市的管道已被封堵。