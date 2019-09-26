遊戲業務前景看好 高盛上調Nvidia目標價至192美元

看好遊戲業務成長勢頭，高盛 (Goldman Sachs) 週三 (25 日) 上調繪圖晶片廠 Nvidia(NVDA-US) 目標價，股票評價維持「買入」評級。

截至週三 (25 日) 美股收盤，Nvidia 股價上漲 3.30%，收報每股 178.23 美元。

Nvidia 股價走勢 (圖：Investing.com)

高盛週三 (25 日) 將 Nvidia 目標價自ㄇㄟㄍㄨ 179 美元上調至 192 美元，分析師 Toshiya Hari 稱，在庫存正常化與新產品推出之下，預計 Nvidia 將在第 3 季將實現強勁連續增長。

Nvidia 上月公布第 2 季財報，表現優於預期，其中電玩部門助益不可或缺。根據財報，Nvidia 實現營收 25.8 億美元，其中電玩部門營收為 13.1 億美元，顯見遊戲業務為推動公司營收表現的核心驅動力。

Hari 表示，儘管該公司下半年財年可能面臨更強勁挑戰，但整體上依舊看好 Nvidia 電玩部門持續增長，尤其長遠來看，雲端遊戲將成為投資者關注焦點。

該公司第二大業務為數據中心部門，部門第 2 季營收為 6.55 億美元，低於分析師預期。不過 Hari 認為，人工智慧與物聯網趨勢將推動業務成長，看好 Nvidia 明年上半年成長加速，同時預估營收年增幅達 27%。