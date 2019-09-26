iFixit拆解實驗：Apple Watch Series 5零件沒變、細節大變

美國維修網站 iFixit 近期對 Apple Watch Series 5 進行拆解研究，發現 Apple Watch Series 5 的內部零組件，幾乎與前一代 Apple Watch Series 4 大同小異，但內部細節則是改進不少，兩代零件看似一樣，卻並不通用。

iFixit 拆解後分析，兩代 Apple Watch 的主要區別在於，Series 5 電池容量 296mAh 比 Series 4 電池容量 291mAh，略大了 1.4%，而 Series 5 具 32GB 的內存空間，比 Series 4 約大一倍，但是 Series 5 與 Series 4 採用相同的 GPU 和 CPU，因此在性能上並沒有真正的提升。

Apple Watch Series 5 拆解圖 (圖片: iFixit)

但 iFixit 表示，雖然電子元件大同小異，但蘋果仍是做了不小改動，例如許多元件是無法互換，主要針對在 taptic 震動馬達、顯示模組、電池連接器的重新設計。

另外，除了蘋果 (AAPL-US) 先前表示，Apple Watch Series 5 擁有更先進的顯示驅動器和改進的電源管理晶片外，iFixit 還發現了一個新的嵌入在 OLED 面板下的環境光傳感器。

而至於本次 Series 5 的賣點「全時啟動 (Always-On Display)」 如何實現？iFixit 則表示，拆解後仍然是無從得知。