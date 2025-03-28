美國銀行重申對輝達「買入」評級 強調其估值仍具吸引力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-28 15:20

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儘管美國政府近期頒布了針對 AI 晶片出口的管制措施，以及由此可能帶來的地緣政治風險，美國銀行仍舊維持對輝達 (NVDA-US) 股票的「買入」評級，並強調這家晶片製造商的估值「仍然具有吸引力」。

美國政府於 1 月份推出了「AI 擴散規則」(AI Diffusion Rules)，旨在限制 AI 晶片向包括中國在內的 18 個核心國家以外的地區擴散。美銀指出，這項規定可能會影響輝達的營收，並在相關影響於 5 月 15 日變得更加清晰之前，導致其股價的波動。

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然而，儘管面臨這些潛在風險，美銀分析師團隊仍保持樂觀態度。他們強調，根據其預測，2026 日曆年的預估本益比 (PE ratio) 在牛市情境下為 20 倍，在熊市情境下為 26 倍，均低於輝達歷史平均 36 倍的本益比。

分析師認為，即使與大型股同業相比，考量到輝達卓越的成長性，目前的估值也相當具有吸引力。

由 Vivek Arya 領導的美銀分析師團隊在報告中寫道：「一旦地緣政治的擔憂被量化並反映在股價中，我們預計輝達將會復甦，就像今年半導體設備股在中國曝險反映在晶圓廠設備支出後所出現的相對復甦一樣。」

他們補充說：「同時，我們相信該股為一個獨特、高品質的科技領導企業提供了一個特別具吸引力的機會，這些企業正引領著最大且成長最快的長期趨勢。」

美銀估計，輝達約有 10% 的直接營收來自中國的數據中心市場，其餘銷售則來自限制較少的領域，如遊戲、汽車和工作站。AI 擴散規則的實施可能導致額外 0% 至 10% 的營收逆風。不過，這部分影響，可能會被美國超大規模資料中心和其他符合資格的實體對 AI 需求的增加所部分抵消。

即使在最嚴格的限制下，美國銀行預計輝達在 2026 日曆年的每股盈餘 (EPS) 仍有望達到 4.40 美元至 5.05 美元之間，這意味著其隱含本益比在 22.5 倍至 26 倍之間，仍然具有吸引力。

此外，美銀還指出，其他催化劑可能會支撐輝達的股價表現，其中包括預計在今年下半年隨著公司新款 B300 Blackwell Ultra 的量產，毛利率 (GM) 將會回升。