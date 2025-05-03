秒送戰爭：京東如何革新物流行業並引領配送革命？

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 22:00

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京東憑藉自建物流體系早已在電商界穩占一席之地。「211 限時達」曾是配送時效的行業標準，如今京東再度升級，推出 30 分鐘送達的「秒送服務」。首批落地城市以生鮮、3C 數碼等需求高的品類為主，極大提升了用戶體驗與市場響應速度。

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物流升級與供應鏈變革 持續推動行業創新

為了實現秒送、小時送服務，各大企業都加大了對物流基礎設施的投入，如前置倉的建設數量大幅增加，並向中國二線、三線城市擴展。這些企業還在升級配送車輛和配送設備，並將大數據和人工智慧（AI）技術廣泛應用於物流調度、庫存管理等方面。

秒送、小時送服務對供應鏈的響應速度提出了更高的要求。企業需要與供應商建立更緊密的合作關係，實現更快速的補貨和庫存周轉，尤其是在生鮮品類的配送中，要求供應鏈各環節無縫對接。

隨著秒送、小時送服務的興起，對即時配送騎手的需求大幅增加。同時，物流數據分析、供應鏈管理等專業人才也變得供不應求，這促使企業加大對相關人才的招聘和培訓。

多平台跟進 秒送、小時送成電商新標配

作為短片和直播電商的頭部平台，抖音迅速響應京東快遞的秒送服務。抖音與多家本地即時配送平台合作，並鼓勵商家在本地建立前置倉，將商品提前布局到離消費者更近的地方。

以美妝、時尚服飾等熱門品類為例，抖音部分商家已經實現了在大城市核心商圈的「小時達」服務，並推出了「音尊達」服務，提升了配送服務質品質。

作為國內電商的元老級平台，淘寶也不甘落後。淘寶依託菜鳥網路，重點投入本地倉和城市配送網絡。借助大數據分析，淘寶在各大城市建設前置倉，並與餓了麼達成深度合作，利用成熟的即時配送體系，實現了秒送與小時送服務的快速拓展。

外賣領域的重要平台餓了麼也在秒送戰爭中積極擴展其業務。除了與淘寶合作，餓了麼還與眾多線下商超、便利店、藥店等建立合作關係，推出了「準時達」等增值服務，進一步提升配送效率和服務品質。