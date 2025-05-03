蘋果鬆綁App Store加密貨幣限制！開放外部支付引爆比特幣與NFT應用新局
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 21:28
蘋果正式解除對 iOS 應用中涉及比特幣及其他加密貨幣的購買限制，為加密市場帶來重大利多。今日（3 日）美國一位聯邦地方法官裁定，科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 違反 2021 年法院命令，透過不公平手段控制支付應用，尤其對於加密貨幣相關的 App 設下限制。
據報導，法院明確指出，蘋果不得再強迫開發者使用其內建支付系統，也不得再對應用內購買收取高達 30% 的「蘋果稅」。此舉大幅降低開發成本，並保障開發者與消費者的支付自由，預期將促使更多加密應用進行積極擴張與行銷。
對加密應用開發者而言，這項變革無疑是重大突破。未來開發者將可合法引導用戶至第三方支付平台進行交易，不僅可節省高額手續費，也讓用戶更便利地進行加密貨幣交易與 NFT 購買，為整體區塊鏈生態系注入新動能。
此案的主審法官 Yvonne Gonzalez Rogers 表示，蘋果在與《要塞英雄》（Fortnite）開發商 Epic Games 的反壟斷訴訟中，蓄意違反命令，行為具反競爭性質。她批評蘋果破壞自由市場機制，限制創新發展。
法院命令蘋果立即停止禁止開發者提供外部支付選項的行為，並禁止其針對非 App 內購買收取佣金。Rogers 法官強調：「這是一項禁令，不是談判」。
此外，蘋果亦不得追蹤用戶在第三方平台的交易或限制應用放置外部連結，進一步確保開發平台的自由與開放。
雖然蘋果表態將對裁決提出上訴，但目前該命令已在美國生效。蘋果已向開發者發出通知，表示美國地區 App 將可包含外部連結，並允許用戶瀏覽他人 NFT 收藏。此外，開發者可引導用戶使用 App 外的付款方式，不再受限制。
多位加密應用開發者對此表達正面肯定。區塊鏈教育 App EasyA 共同創辦人 Phil Kwok 表示，以往只要提及加密貨幣就可能被蘋果審查，如今的政策轉變「將為區塊鏈應用鋪路」。
市場分析師也預測，這項鬆綁措施將有助比特幣價格上漲，並帶動整體加密市場的下一波成長潮。
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