蘋果鬆綁App Store加密貨幣限制！開放外部支付引爆比特幣與NFT應用新局

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 21:28

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蘋果正式解除對 iOS 應用中涉及比特幣及其他加密貨幣的購買限制，為加密市場帶來重大利多。今日（3 日）美國一位聯邦地方法官裁定，科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 違反 2021 年法院命令，透過不公平手段控制支付應用，尤其對於加密貨幣相關的 App 設下限制。

據報導，法院明確指出，蘋果不得再強迫開發者使用其內建支付系統，也不得再對應用內購買收取高達 30% 的「蘋果稅」。此舉大幅降低開發成本，並保障開發者與消費者的支付自由，預期將促使更多加密應用進行積極擴張與行銷。

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對加密應用開發者而言，這項變革無疑是重大突破。未來開發者將可合法引導用戶至第三方支付平台進行交易，不僅可節省高額手續費，也讓用戶更便利地進行加密貨幣交易與 NFT 購買，為整體區塊鏈生態系注入新動能。

此案的主審法官 Yvonne Gonzalez Rogers 表示，蘋果在與《要塞英雄》（Fortnite）開發商 Epic Games 的反壟斷訴訟中，蓄意違反命令，行為具反競爭性質。她批評蘋果破壞自由市場機制，限制創新發展。

法院命令蘋果立即停止禁止開發者提供外部支付選項的行為，並禁止其針對非 App 內購買收取佣金。Rogers 法官強調：「這是一項禁令，不是談判」。

此外，蘋果亦不得追蹤用戶在第三方平台的交易或限制應用放置外部連結，進一步確保開發平台的自由與開放。

雖然蘋果表態將對裁決提出上訴，但目前該命令已在美國生效。蘋果已向開發者發出通知，表示美國地區 App 將可包含外部連結，並允許用戶瀏覽他人 NFT 收藏。此外，開發者可引導用戶使用 App 外的付款方式，不再受限制。