〈財報〉Nvidia盤後大漲7% 電玩、車用晶片助攻營收超預期

週四 (15 日) 美國晶片大廠輝達 Nvidia(NVDA-US) 盤後大漲，一度上揚 7%。公司公布 2020 財年第二季財報 (7 月 28 日止) 優於預期，主要受益於電玩部門與車用晶片成長。

Nvidia 股價 (來源：CNBC)

第 2 季財報關鍵數據：

營收為 25.8 億美元，較去年減少 17%，優於分析師預期之 25.4 億美元。

每股盈餘為 1.24 美元，高於分析師預期之 1.15 美元。

調整後毛利率為 60.1%，高於分析師預期之 59.5%。

部門狀況：

電玩部門—營收年減 27% 至 13.1 億美元，優於分析師預期之 12.8 億美元。

數據中心部門—營收年減 14% 至 6.55 億美元，略低於分析師預期之 6.68 億美元。

汽車部門—營收年增 30% 至 2.09 億美元。

公司看法與展望：

Nvidia 預期第三季營收為 29 億美元，年增率約下降 9%，毛利率可望提高至 62.5%，優於分析師預期之 60.5%。營運費用預期為 9.8 億美元。

公司執行長黃仁勳表示：「公司實現了連續的增長，尤其在遊戲中運用的即時光線追蹤技術，是 10 年來最佳的創新，目前使用率已經來到一個轉折點，NVIDIA RTX 技術持續領導市場地位」。

Nvidia 的首席財務官 Colette Kress 表示，儘管數據中心的超大規模 (hyperscale) 伺服器營收下降，不過在 AI 人工智慧領域正在成長。

分析師看法：

Wedbush Securities 分析師 Matt Bryson 認為，儘管過去幾季，Nvidia 業績受到供應問題影響，不過對於今年下半年將樂觀看待，因看好任天堂 Switch 對於 Nvidia 晶片需求，同時，任天堂推出的 Nintendo Switch Lite 及升級版 Nintendo Switch 新主機將帶來提振效果。

「我們與電腦製造商 Maingear 訪談時，指出 Nvidia 在高端與 PC GPU 領域續處領先地位，且市占率超越 AMD。因此，我們給予 Nvidia「優於大盤」的投資評價」Matt Bryson 表示。