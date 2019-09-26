上海特斯拉超進度！車身主體進入生產流程

今 (26) 日上海自由貿易試驗區臨港新片區，舉行了智慧網聯新能源汽車產業相關的重點項目簽約儀式，外電報導，目前上海特斯拉工廠的主體已經建設完成，沖壓車間、塗裝車間、總裝車間等均具備生產能力，而車身主體已進入生產作業，預估今年底前整車將可以投入生產。

(圖片: AFP)

特斯拉上海工廠從開工建設到車身主體生產總共只花 8 個月的時間，展現上海速度。目前，臨港新片區正積極圍繞特斯拉的供應鏈需求，進行電動車相關的輕量化材料、三電系統等產業的佈局，以打造更完整的產業生態。

而 JL Warren 最新預測顯示，特斯拉中國第三季度銷售量將達到 6400 輛，其中大部分是 Model 3。不過該機構認為，特斯拉上海工廠實現真正量產，每週 1000 至 2000 輛的生產目標，要等到明年年中。

JL Warren 指出小規模的生產測試將從今年第四季開始，但是產量明顯成長要等到明年第一季和第二季，直到明年 6 月達到每週 2000 輛電動車的產量。

上海的 Gigafactory 3 和加州的全自動工廠不同，採用的是半自動化，這主要是因為中國當地的人力成本與全自動生產相較仍然便宜。

到明年 6 月，特斯拉加州工廠的量產能力將會達到每週 5000 輛，這顯示出全自動生產較人工生產的優勢。

不過，特斯拉 CEO 馬斯克在上個月上海世界 AI 大會上，對特斯拉工廠的進度表示滿意。他認為中國的建設速度是世界上任何一個國家都無法相比的。