瞄準AI市場 Nvidia尋求東山再起

在去年的幾個星期內，Nvidia(NVDA-US) 的股票從高峰跌落低谷，且沒有復甦跡象。投資人紛紛為之驚恐。而這家晶片大廠遭遇如此的大起大落，這之中必有需要更加深入探討的原因。

Nvidia 突然下跌的股價，以及複雜的競爭生態，是該晶片製造商嚇跑投資者的兩個主因。半導體公司的周期性，加上美中貿易戰，進一步掩沒了 Nvidia 的成長潛力。

然而，Nvidia 仍有在市場中具競爭裡的武器: 人工智慧 (AI) 。

Nvidia 在人工智慧經濟中佔有市場的主導地位，在未來十年將價值 15 兆美元，起初可能會起伏不定，但後市仍相當被看好。

Nvidia 的利潤在過去兩個季度遭遇挫折，且需要更多的季度才能恢復到加密貨幣泡沫化之前的水平，泡沫化減少了 Nvidia 中檔圖形晶片的需求量。

在股市收盤後，該公司週四公佈財報時，不太可能有回歸跡象。

在第一季度，Nvidia 報告的淨收入為 3.94 億美元，每股純益 (EPS) 為 65 美分，低於去年同期的 12.4 億美元和 EPS 2.05 美元。分析師預計第三季度的 EPS 為 1.07 美元至 1.24 美元。

儘管如此，Nvidia 的利潤率仍然高於競爭對手 AMD(AMD-US) ，AMD 第二季度的淨收入為 3.5 億美元，收入為 15.3 億美元。 然而，AMD 的股價在過去 12 個月裡仍上漲了 79%，而 Nvidia 則下跌了 40%。

半導體企業獲益比較線 (圖片: www.marketwatch)

Nvidia 與 AMD

平心而論，AMD 某種程度上並不是 Nvidia 的主要競爭對手。AMD 更專注於與 Intel(INTC-US) 的競爭，試圖從 CPU 市場獲取份額。Nvidia 的真正競爭對手是賽靈思 (XLNX-US) 的 FPGA 晶片和 Intel 的 Alterra 晶片。透過收購 Mellanox 以及與專精 AI 的 Arm(ARM-US) 和高性能計算軟體的新合作夥伴關係，Nvidia 能避免將其全部重心都投入在 GPU 數據中心。這將有助於加強 Nvidia 的領先地位，且擁有超過 90％的雲端基礎設施服務市場。

Nvidia 的 CEO 黃仁勳描述了 Nvidia 與 CPU 的持續合作是 GPU 的必要支柱，以及為什麼他的重點已經放在非數據中心的其他地方。它有助於提供他未來戰略的方向。

「類似型態的處理方式將繼續存在」他說。「透過加速計算，我們不會受到阿姆達爾定律 (Amdahl's law) 的影響。我們相信快速是 CPU 的關鍵，這就是為什麼我們與世界上最快的 CPU 製造商合作，如 IBM(IBM-US)、英特爾、AMD 及 Arm。

黃仁勳希望 Nvidia 能夠成為數據群體成長最快的部分，尤其是在人工智慧領域，而不是與 CPU 上的許多玩家競爭。Nvidia 三月份宣布以 70 億美元收購 Mellanox，這將有助於 Nvidia 加速 GPU 的性能，同時為那些支援 Nvidia 的 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 平台進行 AI 開發的開發人員維持較低的進入門檻。

Mellanox 收購

Nvidia 和 Mellanox 支援世界前 50 強的超級電腦中的 250 台，其中包括由美國能源部營運，世界上最快的兩台超級電腦，Sierra 和 Summit。

這顯然是 Nvidia 的戰略性收購，儘管 Mellanox 利潤微薄（第二季度淨收入為 3840 萬美元），利潤率為 2%。一些人猜測中國監管機構可能阻止此次收購，類似於英特爾試圖收購恩智浦半導體時所發生的情況。然而，這不太可能，因為 Nvidia 和 Mellanox 屬於不同的類別，並且不會為通訊帶來安全上的風險。此外，中國是 Nvidia 於人工智能應用中的大客戶，也將從合併後的公司中受益。

Nvidia 的戰略目標是縮小 GPU 與 FPGA 之間的差距，後者是一種競爭性 AI 和機器學習晶片，其節省耗能的能力提高了 10 倍，計算能力則提高 4 倍。 FPGA 可提供更好的性能和更低的延遲。然而，FPGA 的開發難度更大，因為它們需要超出許多軟件開發人員現有範圍外硬體開發技能。

Nvidia 並不是透過收購 Mellanox 而取得無限頻寬和乙太網路，而是將其 GPU 作為數據中心可得的最佳選項。 Mellanox 在乙太網路現有市場中取得了很好的市場份額，市場上其他競爭者如 Cisco (CSCO-US)、Arista Networks (ANET-US)、Juniper Networks(JNPR-US)、Hewlett-Packard (HPE-US)、Dell (DELL-US) 和英特爾。

Nvidia 收購 Mellanox 有助於提高 Nvidia 在 GPU 上的競爭優勢。 Mellanox 可用於加速 GPU，同時縮小 FPGA 的延遲性能差距。這是對 Nvidia 對 Mellanox 的戰略性收購，期許成為人工智慧和機器學習的最強組合。

數據中心收入下降

Mellanox 的收購案將在年底前完成。另外，有傳言稱，中國可能會在 2020 年的選舉中延遲貿易談判。因此，時機點仍然是 Nvidia 投資者的主要挑戰。

Nvidia 的數據中心銷售額在過去兩個季度有所下降。據 MarketWatch 稱，一些分析師預測數據中心收入將在今年第三季度繼續下滑。

由於數據中心 GPU 銷售額下降，AMD 公佈其平均 GPU 銷售價格季度略有下降。不過，銷售額卻年增率上揚。

Nvidia 的重點是 GPU 驅動的雲端和人工智慧應用程式。據 Liftr Cloud Insights 稱，雲端基礎設施即服務（IaaS）計算實例在前四大雲端提供商中，排名前四的分別是亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)，Google(GOOGL-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)，AMD 僅占 IaaS 市場的 1%。

目前的盈利前景尚未準確描述 Nvidia 的潛力。但是當有更明朗的半導體前景和隨著價值 15 兆美元的人工智慧經濟的高速成長時，押注 Nvidia 和 AI 將會有一筆可觀的收益。