美國智庫：川普的關稅是「史上最大的經濟政策失誤」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 20:00

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美國近期實施的關稅上調政策，正引發經濟學界高度關注。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）最新報告就指出，如果不迅速撤回絕大部分關稅，那麼美國在 2025 年初上調的關稅可能會被視為「史上最大的經濟政策失誤」。

據報導，美國加徵進口關稅可能導致通貨膨脹上升與經濟成長放緩，研究所學者 Warwick McKibbin 等人透過經濟模型預測指出，若美國平均關稅上升 10%，將使 2025 年與 2026 年通貨膨脹率分別增加 0.6 與 0.2 個百分點；若加徵幅度提升至 20%，通貨膨脹壓力將急遽擴大。

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儘管無法完全量化關稅對美國與全球經濟的具體影響，但專家普遍認為關稅將惡化通貨膨脹情勢、削弱企業投資信心，並對經濟成長造成壓力。

貿易保護主義抬頭，企業面臨長期不確定性

根據研究，美國 2025 年前的進口商品平均關稅僅為 2.5%，如今已上調至 10% 至 25%，其中對中國商品的關稅增加尤為顯著，顯示貿易保護主義升溫。

專家預計這種高關稅環境將持續多年，進一步加劇企業對長期投資與規劃的疑慮。同時，美國境內轉向國產品也導致部分消費品價格上漲，對低收入家庭的經濟壓力尤為沉重，預期將使整體消費支出減少。

全球供應鏈受阻、工廠建設計畫受限

此外，關稅的不確定性，也讓企業難以制定長期策略與大規模投資。研究指出，企業不能指望關稅在新工廠數十年的投產期內，都維持目前水準，導致美國製造業回流與工廠建設計畫難以實現。

全球供應鏈中斷與生產成本上升，更是正在進一步壓抑經濟成長與就業機會。雖然理論上關稅上升應使美元升值、抑制通貨膨脹，但事實上，自川普當選以來美元就持續走弱，導致實際通貨膨脹可能升逾 1.2 個百分點。

關稅風險擴大，衝擊市場與選情

彼得森研究預估，若平均關稅調升至 20%，美國 2026 年 GDP 恐減少 0.7 個百分點；若他國實施報復性關稅措施，經濟下行風險恐將進一步升高。

高盛亦於 4 月，將原本 20% 的美國經濟衰退機率上調至 45% ，凸顯市場對關稅政策帶來的風險越發擔憂。

4 月 2 日至 8 日，美國新關稅政策就引發市場恐慌，美、歐、日股市市值蒸發數兆美元，債券殖利率上升、美元與股市同步下挫，進一步凸顯市場對美國資產安全性的疑慮。

如果利率與財政赤字同步上升，美國整體財政壓力將加劇，對中長期經濟穩定構成挑戰。