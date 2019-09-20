Airbnb Q2收入突破10億美元 計畫2020年IPO

房屋共享平台 Airbnb 週四 (19 日) 發布新聞稿表示，2019 年第 2 季收入突破 10 億美元，計畫在 2020 年公開上市 (IPO)。目前該公司市值約 300 億美元。

Airbnb 昨 (19) 日指出，公司業務的蓬勃發展帶動企業平台快速成長，該公司今年第 2 季收益達到 10 億美元，突破季度歷史紀錄，對於企業未來前景感到樂觀。並計畫在明年正式公開上市，但目前仍未確定實際上市日期。

這家成立於 2008 的共享企業已籌備首次公開募股逾兩年。2017 年，Airbnb 執行長 Brian Chesky 表示將在該年上市，後來又將 IPO 計畫推遲至 2019 年，並稱不保證一定會在該年進行 IPO。

2019 年，Uber(UBER-US) 和 Lyft(LYFT-US) 兩大獨角獸因鉅額虧損，上市後股價表現慘烈，市場估值預期不斷遭到下修，營運模式也受到質疑。另外，Wework 近期也受到投資人在公司治理，以及市場對於企業估值的疑慮，最終推遲公開上市時間。

作為一家即將公開上市的公司，如同上述共享企業，Airbnb 面臨著商業模式的監管風險，因短期租賃在某些市場是不合法的。紐約州議會在 2016 年通過一項法律，對在網路上張貼短期租賃廣告的人實施罰款。

然而，與其他共享平台不同的是，Airbnb 已經實現盈利。該公司 2017 年收入已超過 25 億美元，年增幅高達 50%，並在今年第 2 季實現 10 億美元的盈利。