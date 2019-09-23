長期空頭：利率降到零也沒用 未來12個月美國經濟將陷入衰退

長期看空美股的加拿大 Gluskin Sheff 首席經濟學家 David Rosenberg 警告，雖然聯準會希望透過降息來挽救經濟，但美國仍難逃在未來 12 個月內經濟衰退的命運。

Rosenberg 認為，美國經濟將比大多數投資人所預期，更快進入負成長，而造成痛苦的股市回調。

這是 Rosenberg 一直以來的主張，最早他在 2018 年 12 月，就警告美國經濟將陷入衰退，今年 6 月，他重申此一警告，認為美國經濟衰退已經不遠。

美國聯準會上週三降息 1 碼，會後主席鮑爾 (Jerome Powell) 指出，只有在新證據表明美國經濟疲軟之下，他們才會繼續降息，但他認為這種情況不會出現。

Rosenberg 表示，目前股市前景唯一樂觀的因素，來自聯準會的寬鬆刺激，為經濟注入活水，他相信，隨著經濟數據惡化，鮑爾被迫繼續寬鬆只是時間問題。

他預計，Fed 會在今年的 10 月、12 月及 2020 年全年，持續推出寬鬆政策。但即使聯準會將利率降到零，美國經濟都難逃衰退的命運。

Rosenberg 認為，這是由於經濟已經放緩，企業獲利已經開始縮減。

與 Rosenberg 類似，Morgan Stanley 在聯準會開會前也警告，即使 Fed 降息，也挽救不了明年陷入衰退的局面。

高盛也指出，經濟衰退席捲美國的風險正在增加，主要來自美中貿易戰失控的影響。高盛同時表示，他們不再期望 2020 年美國總統大選之前，美中有望談成協議。