WSJ：WeWork IPO將延至10月、市值不及年初時一半

《華爾街日報》報導，全球最大共享辦公室業者「WeWork」，由於投資人對於公司價值還有成長方面的疑慮，公司創辦人兼 CEO 的 Adam Neumann 正打算將 IPO 發行向後展延，消息指出，目前很可能在 10 月時進行 IPO。

今年 8 月時，在 WeWork 品牌的營運公司「We Company」提交了 IPO 募股公開說明書後，對於該公司的公司治理，以及公司獲利的未來規劃等，來自於 IPO 潛在投資人的批評聲浪就不停湧現。特別是投資人認為 WeWork 創辦人 Adam Neumann，在公司治理上的影響力過大。

WeWork 創辦人兼 CEO 的 Adam Neumann。(圖片：AFP)

為此，We Company 在 9 月 13 日時，向美國證券交易委員會 SEC 再度提交了募股公開說明書，計畫於年底前派任獨立董事、改善公司治理，並減少 Adam Neumann 的特別股，以降低他在表決權上的影響力。然而面對投資人的種種質疑，也似乎無法完全去除疑慮。

目前 WeWork 的預估市值，很可能較今年 1 月時減少一半以上。一般認為，在公司治理等體制上軌道前，還需要一些時間。

在 WSJ 的報導中指出，相關人士透露 WeWork 的 IPO 最快也要到 10 月才會展開。而大股東的日本軟銀集團 SBG(9984-JP)，則對此未作評論。而原本市場預期 WeWork 會在本週進行路演 (Roadshow)，接著在 9 月底前開啟 IPO 發行計畫。

今年 1 月在軟銀集團的出資下，推估 WeWork 的市值達到 470 億美元。然而在近期的聽證會中，估計市值已減至 150 億美元左右。

此外，金融時報 (FT) 也曾經報導，軟銀集團有要求 IPO 時程向後展延。