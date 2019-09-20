美國8月成屋銷售月增1.3% 創17個月新高

週四 (19 日)，美國房地產經紀人協會 (NAR) 公布數據顯示，在抵押貸款回落帶動下，美國 8 月成屋銷量連續兩個月成長，高於市場預期，同時達 17 個月新高。

NAR 數據指出，8 月成屋銷售較上月成長 1.3%，至 549 萬戶，創 2018 年 3 月以來最高成長，顯示美國房市在低貸款利率的帶動下略顯回溫。

美國成屋銷售連續兩個月正成長 (圖：美國房地產經紀人協會)

根據路透社調查，經濟學家此前預估銷量下滑 0.4%，至 537 萬戶。

相關數據：

8 月成屋銷量成長 1.3%，至 549 萬戶，創 17 個月新高。

8 月成屋銷售價格年增 2.6%，連續兩個月出現正成長。

8 月成屋中位價年增 4.7%，至 27.8 萬美元；成屋庫存年減 2.6%，至 186 萬戶，以 8 月銷售速度來看，只需花費 4.1 個月便能消耗剩餘庫存。去年則為 4.3 個月。

市場認為，房市景氣之所以出現轉變，與 Fed 的利率政策息息相關。

為減緩全球經濟放緩與貿易衝擊帶來的影響，Fed 本周三 (18 日) 實行降息一碼，為連續兩個月降息，此舉得以將貸款利率維持在低點，有助於刺激房屋市場回溫。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，貸款利率連續幾個月維持低點，是吸引消費者重回房市的關鍵原因。

房貸公司房地美 (Freddie Mac) 數據顯示，美國 30 年期固定抵押貸款利率從去年 11 月的高峰值 4.94%，下挫至目前的 3.5%，此外，消費者同時受益於低失業率、工資成長以及低房價。