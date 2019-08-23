調查：中美貿易戰恐削弱美聯準會降息以刺激房市的效果

據房地產市場專家的一項調查顯示，儘管美國聯準會預期在未來進一步降息，但美中貿易戰很可能會削弱聯準會降息所預期為美國房市帶來的刺激效果。

報告針對大約 40 位房地產分析師和經紀人進行調查，報告預估，美國今年房產價格的平均漲幅為 3%，是自 2017 年 2 月以來的最低預估漲幅，而明年預估上漲 3.2%、2021 年預估上漲 3.3%。報告認為，房價漲勢的放緩意味著房市對於經濟成長將難再有顯著的貢獻。其中，有將近 70% 的分析師認為，美房市前景更趨於下行風險的機會增高。

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 表示：「問題在於整體市場開始出現信心疲軟的跡象，若沒有貿易戰的話，房地產市場的復甦可望更強勁。」

在一份最新的民意調查中，有近三分之二的分析師認為中美貿易糾紛將對房地產市場活動造成損害。美西银行 (Bank of the West) 首席經濟學家 Scott Anderson 表示：「對於經濟衰退即將到來的擔憂可能會削弱消費者信心，而住房需求可能是第一個受害者。」

Capital Economics 諮詢公司房地產經濟學家 Matthew Pointon 則表示：「自年初以來房貸利率便急劇下降，卻並未刺激房市活動復甦。隨著對經濟前景的擔憂加劇，我們懷疑房地產市場活動是否將在今年下半年出現復甦表示懷疑。」