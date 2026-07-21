鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-22 05:10

AI 伺服器製造商美超微電腦 (SMCI-US) 週二 (21 日) 公布初步季度業績，受惠新訂單突破 600 億美元，毛利率也大幅優於原先預期。激勵美超微盤後股價一度大漲近 17%，並帶動戴爾科技 (DELL-US) 與慧與科技 (HPE-US) 分別上漲約 5% 及 4%。

美超微預估，截至 6 月 30 日止的 2026 會計年度第四季營收將接近 110 億至 125 億美元財測區間的低端，約落在 110 億美元附近。

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不過，受惠客戶與產品組合改善，高利潤產品的出貨比重提高，依照美國一般公認會計原則 (GAAP) 及非 GAAP 計算的毛利率，預估均介於 15% 至 17%，遠高於公司先前預估的 8.2% 至 8.4%。

受到人工智慧 (AI) 基礎設施投資持續擴張帶動，美超微搭載輝達 (NVDA-US) 圖形處理器 (GPU) 的伺服器需求保持強勁。

美超微稱，2026 會計年度第四季接獲逾 600 億美元新訂單，推升會計年度期末的在手訂單規模創下歷史新高，相關訂單預計於未來數季陸續交付。

不過，公司提醒，部分訂單可能不構成具約束力的採購承諾，仍可能面臨取消或延遲交付，且須視交易雙方是否履行相關條款而定，因此 600 億美元新訂單不宜直接視為已認列營收。

公司也強調，本次公布的初步營收與毛利率尚未經獨立會計師事務所查核、核閱或執行其他相關程序，最終數據仍可能有所調整。

此外，董事會正針對涉及出口管制疑慮的部分交易展開獨立審查，調查結果可能影響公司財測、本次初步數據及過往期間財報。

美超微預定於美東時間 8 月 11 日下午 5 時、台灣時間 8 月 12 日上午 5 時舉行財報電話會議，正式公布 2026 會計年度第四季及全年財務業績。