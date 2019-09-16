〈聯準會會議〉9月降息成定局 法人點名看好新興債市

美國聯準會將在 17 日起召開貨幣政策會議，市場預期聯準會降息已成定局，因此會後政策聲明與聯準會官員對於未來景氣看法將成本次會議重點，法人認為，若聯準會態度不夠鴿派，將推升公債殖利率與美元走勢，點名看好新興市債與美元債表現，股市則看好新興亞股。

據路透社調查，市場預期聯準會 9 月降息一碼機率最高，第 4 季將再降息一碼至 1.50-1.75%，之後到 2020 年底前利率將維持不變。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰時而和緩時而緊張的情勢，市場早已提前反映各國央行寬鬆的政策預期，投資操作建議抱持居高思危的風險意識，資產組合強調要能兼顧防禦與成長的均衡配置。

富蘭克林證券投顧指出，現階段持續看好新興國家當地債的高息優勢，可留意新興國家當地貨幣債券型基金的低接機會，如果希望降低新興市場匯率波動風險，投資人可依照個人風險屬性增加全球債與美元複合債券。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博分析，現階段配置以新興國家當地公債為主，如印尼、印度、巴西、墨西哥等市場，為降低伴隨而來的新興國家貨幣曝險，已藉由放空其中部份的新興國家貨幣，以及放空極低利率的歐元和澳幣進行宏觀性的替代性避險。

另外，考量未來市場震盪加劇，基金也採取作多日圓策略，以分享其資金避風港的收益機會。

瑞銀則認為，美中貿易戰已對市場信心造成衝擊，但預期可藉由聯準會寬鬆政策提供經濟成長一定的支撐，預估到明年年底前美聯準會將降息五次，每次降幅為 25 個基點。

在投資策略部分，瑞銀建議，可加碼新興市場貨幣、新興市場主權債券與歐元投資級債券以多元組合方式拉高收益率。

美盛環球資產管理則看好，亞洲新興市場，原因是新興市債殖利率較已開發市場的同類債券具吸引力，亞洲新興市場的本地利率水平讓實際殖利率比已發展市場更具吸引力。

美盛表示，已開發市場收益率仍偏低的情況下，加上貿易與地緣政治的不確定因素加劇，預期可望使亞洲債券提供投資收益並分散風險，但要注意的是，強勢美元﹑美中貿易衝突升級與油價波動將對亞洲市場形成重大風險。