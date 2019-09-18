發票、彩券12月起提高課稅門檻 財部傳授三招省稅金

統一發票獎金 12 月起提高課稅門檻，中獎金額的課稅門檻從現有的 2000 元提高到 5000 元，財政部提醒，9 月開獎的發票統一發票，包括雲端或實體通路，可藉由三種方式兌獎可省下所得稅稅金，包括延後至實體通路兌獎，以手機 APP 兌獎的則等到 12 月再點選領獎，就能輕鬆省下 800 元稅金。

財政部表示，今年 12 月 1 日起包括公益彩券、統一發票等獎金課稅門檻將從現行的 2000 元提高到 5000 元，換言之，9 月 25 日即將開獎的 7、8 月期統一發票，只要對中四獎、獎金 4000 元的發票，或是刮刮樂刮中 2000 元以上、5000 元以下的獎項，只要延後到 12 月再領獎都可免課所得稅。

財政部提醒，如果習慣到四大超商、全聯或美廉社兌領的民眾，建議可等到 12 月 1 日起才前往指定通路領獎。

如果是透過財政部統一發票兌獎 APP 兌獎，如果中了四獎 4000 元，建議等到 12 月 1 日再點選「領獎」同樣能省下 800 元稅金。

但如果是透過「財政部電子發票整合平台」手機條碼兌獎者就相對省事，財政部官員表示，使用整合平台者，兌中 4000 元獎金者系統會自動遞延到 12 月 1 日才會將獎金匯入，每期中獎結果也會另外用郵件通知，不用擔心會被多課所得稅。