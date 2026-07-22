鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 19:59

台積電 (2330-TW) 決議將第 1 季季配息由 6 元調升至 7 元，再度刷新季配息歷史新高，逾 255 萬名股東將受惠。繼承人領取被繼承人遺留的台積電股利，究竟該申報遺產稅還是綜合所得稅，財政部指出，關鍵在於股票的除權息交易日是否在死亡日之前。以台積電每股配發現金股利 7 元為例，若被繼承人在除權息交易日前過世，該筆股利便屬於遺產；反之若在之後過世，則須計入繼承人的綜合所得稅。

財政部北區國稅局表示，被繼承人生前投資股票，倘若被投資公司於被繼承人死亡年度配發現金股利或股票股利，應否併入遺產總額申報，須按股票類型及基準日加以判定。有關被繼承人所遺有不同類型的股票，其應收股利及遺產或所得的認定基準有所不同。

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針對上市、上櫃或興櫃公司股票，是以除權息交易日為準。若被繼承人死亡時，持有的股票發行公司已經公告除權或除息基準日，且該基準日在死亡日之前含當日，表示領取股利的權利在被繼承人死亡前已確定。至於未上市、上櫃且非興櫃公司股票，則以股東會決議基準日為準，若未決議公告除權基準日，則以股東會決議訂定分派該項股票股利的發放日為基準日。

股利屬於被繼承人的遺產或繼承人的所得，關鍵在於權利取得的時點與死亡日的先後順序。若上述各類型股票的基準日發生於被繼承人死亡日前含當日，該筆股利屬於被繼承人的遺產，應併入遺產總額申報；如基準日發生於被繼承人死亡日後，該股利不視為被繼承人的遺產，屬於繼承人的所得。

國稅局舉例說明，假設有投資人持有台積電股票，若該公司規劃的現金股利為每股 7 元，除權息交易日若落在被繼承人死亡日之前，因領取股利的權利在生前就已確定，故該筆股利應併入遺產總額申報「遺產稅」。反之，若除權息交易日晚於死亡日，則這筆股利不視為遺產，應併入繼承人領取年度各類所得辦理綜合所得稅結算申報。