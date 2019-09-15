〈勞保年金破產自救〉靠投資攢老本 掌握兩大策略細水長流養胖資產

監察院最新調查「2026 年勞保基金恐破產」，想要累積退休老本，投資股債不失為一個好方法，但資本市場起伏跌宕，如何靠投資取理想報酬攢老本可說是門學問，摩根投信建議，透過「股債平衡配置」與「耐心的拉長時間」較有機會靠投資賺取豐盈收益。

摩根投信引述歷史資料發現，在 1950 年到 2018 年期間，如果投資投資股票一年就退場，投資報酬落差極大，好的話投報率可達 47%，運氣差者可能慘賠近 4 成；如果全部重壓債券，儘管波動相對較小，理想時可賺到 43% 報酬，但也可能慘賠 8%。

摩根多重收益型產品經理陳若梅認為，投資時間如果能拉長到 5 年、10 年、甚至 20 年，可望讓股票投資報酬從「大好與大壞」，變成「頗好與小好」，若能以股債各半搭配投資，只要累積投資超過 5 年就有機會擺脫負報酬。

此外，投資複利的概念也能幫助投資人賺到「更多的收益」，累積「更多的總報酬」類似「用時間幫你賺錢」的概念，從股債平衡的投資試算中發現，只要投資期間拉長到五年以上，複利的魔力也會愈明顯。

舉例來說，假設每月提撥一萬元投資，投資的標的年報酬率為 2%，5 年後本利和達 63 萬多元，持有期間報酬率其實高達 5.3%；若年報酬率為 5%，本利和可進一步攀升至 68 萬多元，持有期間報酬率可進一步來到 13.8%。

陳若梅認為，市場可能某期間表現不如預期，但根據歷史經驗，只要把投資眼光放遠，分散投資並持續持有，投資報酬率的波動幅度較低、報酬較穩定，穩定的報酬仍是樂觀可期的。