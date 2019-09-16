南韓汽車出口逆勢成長！SUV及EV在歐美市場表現佳

《韓聯社》16 日報導。南韓汽車產業協會與產業通商資源部，在 16 日公布了最新統計數據。2019 年 8 月的南韓汽車出口額，較去年同期增加 4.6% 至 29.76 億美元。

在全球對於汽車需求放緩的這個時刻，南韓的汽車出口額已連續 5 個月維持著增長的態勢，也是南韓自 2017 年 6 月以來，在間隔約 2 年後，再度出現連續 5 個月的成長。

另外在南韓關稅廳 (海關) 的統計方面，在 9 月 1 日至 9 月 10 日的客車出口，也增加了 20%。

不過在出口數量方面，則較去年同期減少 3.4% 至 16 萬 4154 輛。南韓汽車產業在暑期實施的休假多集中在 8 月，從今年 4 月跟著出口金額增加的出口台數，也由於全球汽車需求量減少，在 8 月時出現衰退。8 月客車的出口台數年減 2.8%，商用車年減 15.1%。

南韓汽車出口逆勢成長！SUV 及 EV 在歐美市場表現佳。(圖為現代 KONA EV) (圖片：AFP)

在完成車方面，現代減少 8.7%，起亞減少 2.3%，雙龍減少 13.8%，雷諾三星減少 7.3%，唯獨南韓 GM 增加了 25.4%。

而在今年 1 - 8 月的累計台數方面，現代增加 7.5%，起亞增加 6.5%，南韓 GM 減少 3.5%，雙龍減少 22.1%，雷諾三星減少 38.9%。南韓的汽車業界，也難逃量縮的命運。

在這樣的大環境下，SUV 及電動車 (EV) 等高單價車款，由於在歐美市場得到不錯的評價，其出口額則維持在成長走向。還有在美國市場表現不錯的現代 ‧ 起亞汽車，就對南韓的汽車出口貢獻良多。

這兩家公司在 8 月的銷量成長率達 13.8%，高於日系品牌的 13.1%。若單看品牌表現，僅遜於本田的 17.6%，高於豐田的 11.3%、日產 ‧ 三菱的 12.1%，還有馬自達的 3.4%。

8 月份南韓的電動車出口額達 2.52 億美元，在整體出口額的比重雖然不高，然而增加率則是高達 106.7%。以現代 KONA、起亞 NIRO 為主的電動車款，均在歐洲市場博得好評。