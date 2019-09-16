新品牌即將誕生？三星計畫整合Galaxy S、Galaxy Note系列

三星在每年二月或三月都會推出一系列 Galaxy S 旗艦機，並在八月份的活動中發布新一代 Galaxy Note，然而這個傳統可能在未來成為過去式。

Galaxy S 和 Galaxy Note 系列合而為一

在 2019 年稍早舉行的 Galaxy S10 系列發布會上，三星公開承認其對 Galaxy S11 的疑慮，並透露 2020 年的型號不太可能使用這個名稱。

該公司還表示，這可能是整合品牌的好時機，據稱三星在未來的某個時機有可能會有合併 Galaxy S 和 Galaxy Note 系列的內部討論。

重大變革如何施行

在 Galaxy S 和 Galaxy Note 的初期，兩者之間有明顯的區別。然而，自 2016 年 Galaxy S6 和 Galaxy Note 5 發布以來，差異已逐漸減少，且重疊性已顯著增加。

許多人甚至認為最近的 Galaxy Note 設備只是帶有 S Pen 的 Galaxy S 型號，而三星似乎也對這一點有所認知。

目前還無法保證三星會實施此計劃。Galaxy S 和 Galaxy Note 系列可能會合併為被稱為 Galaxy One 的新系列，並取代預期在 2020 年發布的 Galaxy S11。然而，如果無法如期於明年作出改變，該公司也可能會將計畫延遲。

如果計畫順利，三星的新系列基本上將類似於支援 S Pen 的 Galaxy S 系列。現階段還不清楚手寫筆是否會出現在所有型號上。或者將用於其他更大，更昂貴的設備。

但無論如何，此計畫與三星的年度發佈時間表仍有一短滿長的緩衝期。三星也可能在發布會上用可折疊產品來取代 Galaxy Note。

據消息人士透露，三星希望填補 Galaxy Note 系列騰出的空缺，同時給新款 Galaxy Fold 發布的空間。

這個計畫很大程度上取決於當前 Galaxy Fold 在銷售和功能方面的表現，此計畫仍有可能被廢除，但不可否認這將是三星未來的願景及明確目標。

根據消息，第二代 Galaxy Fold 將採用 6.7 英吋軟性 OLED 顯示器，垂直折疊功能將類似於即將推出的 Motorola RAZR。此款型號預計比現有的 Galaxy Fold 更薄、更精實且更便宜。

目前尚不清楚三星是否有其他可折疊設備的計劃，但它也可能選擇發布第二個型號進而直接取代今年 Galaxy Fold。