GM勞資協商破局、全美工廠大罷工

美國的聯合汽車工會 (United Auto Workers，UAW) 在 15 日表示，全美最大汽車製造商通用汽車 (General Motors，GM)(GM-US) 的所有工廠，已在當日深夜進行了全面罷工。導火線在於勞資雙方就減輕醫療負擔，還有雇用確保的談判破局。

這是美國通用汽車自 2007 年起，在事隔 12 年後的又一次罷工事件。雖然目前勞資雙方仍在進行協商，但這起罷工若演變為長期性質，恐造成通用汽車的生產計畫大亂，影響範圍也將波及供應商們。

(圖片：Investing.com)

參加 UAW 的通用汽車員工多達 4.6 萬人，遍布全美 31 處工廠。UAW 副總裁 Terry Dittes 於 15 日在底特律的記者會上表示「為保護工會成員的工作機會與他們的家庭，實施罷工行動」。

UAW 每 4 年會與美國 3 大汽車廠，就勞資協議進行談判。而這回福特 (F-US) 與飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler，FCA) 兩家公司，其勞資雙方已同意延長協議。而通用汽車方面，在談判期限的 14 日深夜仍未達成共識，於 15 日上午的勞資協議也因而破局。

過去通用汽車在 2018 年 11 月決定關閉北美 5 處工廠，並表示將大幅精簡數千名員工。UAW 對此項決定感到反彈，要由通用汽車撤回計畫。而在這回談判當中，雖於協商主軸的雇用補償上進行了反覆討論，但資方急於在全球生產體制進行修正，兩者間看法分歧過大，也讓協商看不見出口。

通用汽車在同日表示「就薪資與福利的改善作出提案，也在溝通上展現了誠意。UAW 進行罷工的決定，令人感到遺憾」。

上次在 2007 年，共有 7.3 萬名的員工參與罷工，全部 80 個生產據點，在 2 天的期間內停工了 17 小時。

UAW 雖為了罷工中的員工們，準備逾 7 億美元的薪資補貼資金，但罷工時間若向後拉長，也將對汽車業界的整體供應鏈帶來嚴重影響。