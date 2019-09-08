〈觀察〉資料中心需求回溫 伺服器DRAM Q4出貨有撐

受到美中貿易戰影響，伺服器記憶體市場從去年第 3 季開始，需求急遽轉弱，不過，今年第 2 季起，伺服器記憶體需求已逐步回溫，市場庫存可望在下半年去化至合理水位，在資料中心佈建 5G 應用需求推升下，第 4 季起伺服器市場拉貨動能可望明顯升溫。

去年受惠資料中心建置啟動，伺服器記憶體市場需求熱絡，不過，從去年第 3 季起，受到美中貿易戰影響，加上先前資料中心客戶備貨力道過於強勁，庫存水位高，需求急遽轉弱，使伺服器記憶體成為記憶體應用中，市況受美中貿易戰影響最甚者。

許多伺服器組裝廠，也因美中貿易戰影響，紛紛將生產基地移出中國，到今年第 1 季為止，伺服器市場需求仍十分疲弱。不過，在今年 6 月的股東會上，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 透露，伺服器 DRAM 需求第 2 季起開始回溫，客戶在產品驗證上更積極，已開始小量出貨給中國、美國客戶。

南亞科並預估，伺服器 DRAM 出貨量將從第 4 季起放量，將強力搶攻伺服器市場，盼明年伺服器 DRAM 可占整體出貨比重超過 1 成。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 也看好，待資料中心客戶將先前強勁拉貨積累的庫存，去化至合理水位後，包括美國、中國大型資料中心廠商，可望在 10 月至年底前，分批陸續採購伺服器 DRAM，以迎接大型資料中心建置需求。

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 同樣樂觀看待第 4 季需求，由於其美國、中國客戶，受大環境不確定性因素影響，第 3 季下單力道偏保守，預期雲端資料中心需求將在第 4 季回升，傳統旺季效應可望顯現。

隨著 5G 需求提前於下半年啟動，資料中心需求也將持續推升，未來可望成為伺服器 DRAM 消耗量貢獻最多的需求領域，研調並看好，2020 年後，資料中心需求消耗量將更具規模，使伺服器 DRAM 成為未來成長力道強勁的記憶體應用。